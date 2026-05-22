Capiatá: vecinos piden empedrado para calles de una fracción, un reclamo de hace 22 años

Vecinos del barrio San Luis, de la fracción Santa Mónica de la ciudad de Capiatá, volvieron a exigir a las autoridades municipales el ingreso de empedrado en las calles de la zona, una necesidad que, según denuncian, permanece sin respuesta desde hace 22 años.

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Afirman que sucesivas administraciones municipales prometieron mejoras, pero no se concretaron las obras. El principal reclamo se centra en la calle Regimiento de Infantería 3 Corrales, en las inmediaciones de la ruta D070 Rojas Cañada, donde los pobladores aseguran que el deterioro del camino afecta diariamente la circulación de vehículos y peatones.

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Además, señalaron que en las cercanías del arroyo existen varias calles sin denominación oficial que también requieren con urgencia obras de pavimentación pétrea.

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Los vecinos indicaron que en distintas ocasiones la Municipalidad gestionó proyectos para la ejecución del empedrado, pero que la falta de continuidad y seguimiento por parte de las sucesivas administraciones impidió que los trabajos se concretaran.

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Agregaron que, ante los reiterados reclamos, la comuna suele enviar tractores para limpiar los caminos y despejar la vegetación, aunque consideran que esas intervenciones son apenas paliativas.

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“Hace 22 años se abrió este camino y nunca pasó por aquí una desmalezadora. El lugar está tan abandonado que incluso encontramos víboras entre los yuyales”, afirmó Gustavo Dávalos, uno de los residentes de la zona.

Por su parte, Lilian Benítez comentó que la falta de infraestructura vial también repercute en el acceso a servicios básicos de transporte. “Los conductores de Bolt muchas veces no pueden ingresar hasta nuestras viviendas. Tenemos que bajarnos sobre la calle principal y caminar para llegar a nuestras casas”, relató.

Los pobladores sostienen que las necesidades del sector son conocidas por las autoridades y consideran que ya no bastan las soluciones temporales. Señalan que durante los días de lluvia las calles se vuelven prácticamente intransitables y que la situación afecta a cientos de familias de la fracción.

Presupuesto ejecutado al 100%

Trasladamos el reclamo, a la intendenta de Capiatá, Laura Gamarra (ANR-HC), quien respondió que la administración municipal ejecutó la totalidad de los recursos previstos para obras y servicios. “Nosotros ejecutamos nuestro presupuesto en 100%. Todo lo que hicimos y lo que logramos está a la vista. Somos conscientes de que falta mucho todavía. Son calles que todavía faltan”, expresó.