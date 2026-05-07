Alertan sobre ejercicio ilegal de la psicología en Paraguay

Mediante un comunicado, la Sociedad Paraguaya de Psicología (SPPs) reiteró a la comunidad y a varias instituciones y entidades de control que el ejercicio de la psicología es competencia exclusiva del/la licenciado en psicología con registro profesional vigente ante el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSP y BS), conforme a la Ley N.º 6293/2019.
El mismo responde ante las denuncias que la misma agrupación recibió sobre personas que ofrecen atención en consultorios privados, sin tener el título o estar registrados ante la cartera sanitaria.
Emanoeli Rieger, coordinadora de Ética de la SPPs, explicó que la intención es que la ciudadanía sea atendida por profesionales habilitados y regulados, ya que se registraron varios casos en los que se ofrecen consultorios privados en los que atienden personas que no son profesionales de la salud mental.
“Recordar a la ciudadanía, a las instituciones educativas que el ejercicio profesional de la psicología está regulado por una ley específica, que es la Ley 6293/2019, que tiene sus decretos, resoluciones ministeriales vigentes y que determinadas prácticas son competencia exclusiva de profesionales psicólogos habilitados”, explicó en conversación con ABC Color.
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Advertencia de sociedad de psicología
Insistió en que la organización está preocupada por los programas de posgrado y especialización que en años anteriores admitieron a profesionales de otras disciplinas en áreas propias de psicología clínica y otras ramas, generando confusión en toda la población en general.
Esto generó situaciones de ejercicio ilegal de la profesión, por lo que el objetivo específico del comunicado es -señalaron- prevenir, orientar y proteger a la ciudadanía.
En el comunicado, especifican que los puntos que constituyen el ejercicio ilegal sin título de licenciado en psicología y registro habilitante son los siguientes:
- Aplicar, administrar e interpretar pruebas o instrumentos psicológicos.
- Brindar psicoterapia o tratamiento psicológico bajo cualquier modalidad.
- Ejercer como psicoterapeuta o neuropsicólogo.
- Emitir diagnósticos, informes o certificados psicológicos.
- Anunciarse como especialista en psicología sin habilitación del MSPyBS (Art. 9°, Res. S.G. N.° 307/2022).
“Tenemos que promover que realmente cuando hablamos de salud mental, promover ese ejercicio ético del supuesto profesional o del profesional que está ahí, tiene que ser realmente un ejercicio ético, científico y legal de la profesión. Entonces, lo que buscamos realmente es solicitar a organismos como el Cones, el MEC, el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, siempre una revisión”, aclaró.
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¿Dónde denunciar a psicólogos sin título o habilitación?
El comunicado está dirigido también al Consejo Nacional de Educación Superior Paraguay (Cones), al Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) y a las Instituciones de Educación Superior (IES).
Aclaran que las maestrías, doctorados, diplomados o certificaciones internacionales en áreas afines, como las de psicoterapias y neuropsicología, entre otras, otorgados a profesionales de otras disciplinas no habilitan el ejercicio de la psicología ni constituyen especialidad certificable en Paraguay.
Explican que el catálogo oficial, según la resolución S.G. N.º 781/2024, reconoce especialidades solo para licenciados en psicología, con certificación obligatoria de la SPPs.
“La SPPs denuncia que cohortes anteriores habilitaron maestrías y Doctorados en Neuropsicología y Psicoterapias a profesionales sin título de grado en psicología, quienes hoy ejercen ilegalmente. Se solicita auditoría de dichos programas, investigación de cohortes irregulares y disposiciones vinculantes que exijan Licenciatura en Psicología y registro profesional vigente como requisito de admisión. Ofertar estas especializaciones a no psicólogos/as implica responsabilidad institucional por contribuir al ejercicio ilegal”, sostienen.
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Piden a la ciudadanía que exija a su tratante el título de licenciado en psicología y registro profesional ante el MSPyBS, ya que si una persona se anuncia como especialista, se debe verificar la habilitación del MSPyBS y certificación de la SPPs.
Este, según indicó Rieger, puede verificarse tanto ingresando a la página web del MSP y BS, como también realizando la denuncia ante la SPPs, o al ministerio mismo.
“Hay un portal para denuncias porque ellos son el ente regulador directo de la profesión. Nosotros más bien estamos articulados con ellos en aportar y resguardar también desde nuestra sociedad que realmente los profesionales estén regulados y que nuestra ciudadanía esté siendo atendida por profesionales habilitados y regulados”, concluyó.