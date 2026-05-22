Hambre Cero: tras fuerte protesta, almuerzo llegó a escuela indígena de Puerto Pinasco

Casi tres meses tuvieron que aguardar 42 niños de la Escuela Básica N° 14.946 “Riacho González”, de Puerto Pinasco, departamento de Presidente Hayes, para recibir la alimentación escolar del programa Hambre Cero, por desidia del Ministerio de Desarrollo Social (MDS), cuyo titular es Tadeo Rojas, también tesorero de la ANR.

Los estudiantes no habían recibido el almuerzo escolar desde el 23 de febrero, cuando iniciaron las clases. La semana pasada, las madres de los niños hicieron un fuerte reclamo contra el programa “emblema” del Gobierno del presidente de la República, Santiago Peña.

Recién luego de los reclamos, el MDS -responsable del programa en el departamento de Presidente Hayes-, anunció que los insumos serían enviados a la institución educativa. “Ante la denuncia sobre la falta de provisión alimentaria en la escuela “Riacho González”, el Ministerio de Desarrollo Social informa que la situación administrativa ya fue regularizada", explicaron en un comunicado emitido el miércoles último.

Silvestre Aguilera, director de instituciones educativas indígenas en el área de Puerto Pinasco, confirmó esta información a ABC. “Se solucionó el problema en la escuela con el MDS. Ya recibimos desde ayer (jueves) la comida”, afirmó. Desde el MDS, la distribución fue confirmada por el Viceministerio de Administración y Finanzas, Raúl Ramírez.

La excusa del Gobierno ante la desidia con escuela indígena

Según el MDS, la institución educativa no tenía datos actualizados en el Registro Único del Estudiante (RUE) ni en el Sistema Integrado de Alimentación Escolar (SIAE), motivo por el cual la escuela ni siquiera existía para el Gobierno.

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Lo llamativo es que en años anteriores, el centro escolar ya recibió los alimentos del plan gubernamental. El año pasado, los niños fueron beneficiarios hasta el mes de noviembre.

Como la comunidad está en una complicada situación debido a los caminos inundados por las lluvias, desde Desarrollo Social indicaron que siempre y cuando las condiciones de estos tramos sean favorables, el alimento no tendrá interrupciones de ahora en adelante.