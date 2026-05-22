Suman 120 los paraguayos fallecidos en el exterior repatriados este año

La Secretaría de Desarrollo para Repatriados y Refugiados Connacionales (Sederrec) reportó que en lo que va de 2026 ya se concretó la repatriación de restos mortales de 120 paraguayos fallecidos en distintos países.

Según informó la institución, los procedimientos fueron posibles mediante subsidios económicos y gestiones coordinadas con consulados y otros organismos estatales, con el objetivo de facilitar el retorno de compatriotas fallecidos fuera del país.

La mayoría de los casos corresponde a ciudadanos paraguayos residentes en Argentina, donde se concentra una de las comunidades migrantes más numerosas.

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Entregaron 12 nuevos subsidios esta semana

La Sederrec también comunicó que durante la presente semana fueron entregados 12 subsidios destinados a familias en situación de vulnerabilidad.

De los casos asistidos, 10 corresponden a compatriotas fallecidos en Argentina, mientras que los restantes se registraron en España y Bolivia.

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Desde la institución señalaron que la ayuda busca cubrir parte de los elevados costos que implica el traslado internacional de restos mortales, un gasto que muchas familias no pueden afrontar.

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Asistencia y acompañamiento

El organismo indicó que las repatriaciones forman parte de una política de asistencia humanitaria impulsada por el Gobierno Nacional.

Además del apoyo económico, la secretaría asegura acompañamiento en los trámites administrativos y coordinación con sedes diplomáticas para agilizar la documentación requerida.

Las autoridades reiteraron que continuarán brindando asistencia a las familias afectadas, especialmente en casos donde los parientes enfrentan limitaciones económicas para concretar el retorno de sus seres queridos al país.