Senado debate mañana fusión de Repatriados con el Ministerio de RE.EE.

El proyecto, remitido por la Cámara de Diputados mediante el Mensaje Nº 3614, propone crear un “Programa Especializado para Repatriados y Refugiados Connacionales” dependiente de la Cancillería Nacional, con autonomía administrativa y atribuciones para gestionar políticas de retorno, reinserción laboral y asistencia a paraguayos que regresan al país tras residir en el exterior.

Sin embargo, el tratamiento legislativo llega acompañado de un fuerte debate. Mientras la Comisión de Asuntos Constitucionales recomendó postergar el estudio del proyecto y, la Comisión de Hacienda aconsejó aceptar la versión aprobada por Diputados.

Mientras que la Comisión de Legislación sugirió introducir modificaciones planteadas por el senador Juan Carlos Galaverna (ANR, HC), concuñado del actual ministro de la Sederrec, Édgar Ruiz Torres. Los cambios tienen que ver principalmente con la estructura del nuevo programa y la situación de los funcionarios afectados por la absorción.

El Ejecutivo busca centralizar competencias en Cancillería

La propuesta legislativa establece que el Ministerio de Relaciones Exteriores absorberá “íntegramente las competencias, funciones, estructuras, derechos, atribuciones y obligaciones” de la Secretaría de Repatriados.

El nuevo programa especializado quedaría integrado a la estructura básica de la Cancillería, aunque con autonomía administrativa para ejecutar sus funciones.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Diputados aprueban absorción de Repatriados por parte del Ministerio de RR.EE.

El proyecto también contempla beneficios fiscales para paraguayos que hayan vivido al menos dos años de manera continua en el exterior. Estos podrán ingresar al país, libres de impuestos y aranceles, muebles de uso familiar, herramientas de trabajo y un vehículo utilitario usado.

La normativa fija límites específicos para estas franquicias: hasta 850 jornales mínimos en menajes domésticos, hasta 3.000 jornales mínimos en maquinarias y herramientas y hasta 1.700 jornales mínimos para un vehículo con al menos tres años de uso.

El punto mas sensible

Uno de los puntos de mayor debate gira en torno al futuro de los funcionarios de la Secretaría de Repatriados.

La versión original del proyecto señala que los trabajadores pasarán a integrar la nómina del nuevo programa especializado dentro de la Cancillería, conservando antigüedad, jubilación y demás derechos adquiridos.

No obstante, las modificaciones impulsadas desde sectores sindicales y respaldadas parcialmente por el senador Galaverna buscan que los funcionarios sean incorporados directamente al Ministerio de Relaciones Exteriores y no solamente al programa especializado.

Lea más: Concuñado de “Nano” Galaverna, a Repatriados

Incluso, la propuesta alternativa agrega disposiciones transitorias para permitir el ingreso gradual de los funcionarios al escalafón administrativo y técnico de la Cancillería en un plazo de hasta dos años.

Esta intención es rechazada por la Cancillería y algunos senadores, quienes consideran que no pueden formar parte del escalafón diplomático, sino del administrativo

La iniciativa también elimina el cargo de secretario ejecutivo de la actual Secretaría de Repatriados, concentrando la conducción institucional bajo la Cancillería, pero en una estructura.

Coordinadora de Migración rechaza la absorción

El proyecto recibió críticas de organizaciones vinculadas a la migración paraguaya. La Coordinadora de la Migración Paraguaya manifestó su rechazo a la absorción de la Secretaría de Repatriados, argumentando que la medida podría “desarticular” la atención especializada hacia los connacionales en el exterior.

Según la postura remitida al Senado, la absorción pondría en riesgo la continuidad de políticas públicas dirigidas a paraguayos migrantes y debilitaría la atención institucional hacia una población considerada históricamente vulnerable y estratégica para el desarrollo nacional.

Lea más: Ejecutivo descarta fusiones de ministerios y secretarías

En contrapartida, el Poder Ejecutivo sostiene que la fusión permitirá eliminar la superposición de funciones y mejorar la capacidad operativa del Estado, tomando como antecedente procesos similares, como la incorporación de Aduanas a la DNIT y la absorción de la Secretaría de la Función Pública por el Ministerio de Economía.

Cancillería propone eliminar el término “refugiados”

Durante el análisis técnico y en el estudio de las comisiones, el Ministerio de Relaciones Exteriores sugirió modificaciones puntuales al proyecto. Entre ellas, recomendó eliminar la palabra “refugiados” tanto del título de la ley como de varios artículos, además de introducir ajustes de forma en la redacción normativa.

El cuadro comparativo elaborado por la Comisión de Legislación también muestra diferencias sobre la denominación final del programa, ya que algunas propuestas hablan de “Programa Especializado para la Repatriación y Reintegración de Connacionales”.

El proyecto figura en el orden del día de la sesión ordinaria del Senado y su tratamiento podría derivar en una nueva postergación ante las diferencias entre las comisiones y los cuestionamientos planteados por sectores migratorios y sindicales.