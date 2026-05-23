Falta de organización y asistencia estatal impide a agricultores vender sus productos a empresas del “Hambre Cero”

En el departamento de Caaguazú existen un total de cinco empresas que están distribuyendo almuerzo escolar a unos 86 mil estudiantes de 819 instituciones educativas de los 22 distritos.

Una de las mayores empresas proveedoras de alimentos del departamento de Caaguazú, Charlot, tiene una adjudicación de G. 172.995.987.640, de acuerdo a la licitación 459127. Según el gerente de la entidad privada, Lorenzo Giménez, solo la empresa compra un promedio de 5 mil kilos de tomates por semana y, en ocasiones, no tienen de quién comprar, en vista que muchos productores no cuentan con todas las documentaciones necesarias para vender a las empresas del Hambre Cero.

Señaló que al no tener factura legal, la situación imposibilita realizar compras de los mismos. Indicó que esta desorganización es aprovechada por intermediarios que suelen comprar a bajo precio los productos generados en la chacra de los agricultores y posteriormente venden a las empresas y supermercados a un costo mucho más elevado de lo normal.

Al ser consultado si los productores locales tienen prioridad en la compra de los productos frutihortícolas que son utilizados diariamente para los alimentos de las escuelas y colegios públicos, Giménez indicó que sí están obligados a adquirir producción nacional de la región, pero necesitan que todos tengan las documentaciones exigidas tanto por el Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (Senave), la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) y otras exigencias propias de cualquier transacción comercial que se registre en el país.

Aclaró que todas las empresas adjudicadas para el servicio de Hambre Cero deben remitir mensualmente todos los documentos respaldatorios de los alimentos que procesan y, en caso de incurrir en alguna falta, pueden ser sancionadas o directamente apartadas del servicio.

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No hay acompañamiento estatal

Lo llamativo del caso es que el programa Hambre Cero es llevado adelante por la Gobernación de Caaguazú, administrada por el gobernador Marcelo Soto (ANR-HC), y el Gobierno Nacional; sin embargo, estas mismas instituciones son las que no se preocupan por organizar de manera eficiente a todos los agricultores y garantizar la venta segura de sus productos.

El presidente de la comisión San Lorenzo del distrito de Yhû, Lucio Aquino, dijo que nunca recibieron visitas de la gente de la Gobernación o del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) para orientarles a producir y proveer para el programa de alimentación escolar que lleva adelante el Gobierno.

Señaló que se encuentran totalmente abandonados y que actualmente no tienen ningún tipo de asistencia de ninguna institución estatal.

Por su parte, el secretario departamental del almuerzo escolar, licenciado Osmar Ortellado, dijo que la Gobernación de Caaguazú organizó en dos ocasiones una rueda de negocios en donde participaron productores, proveedores y autoridades regionales de la Dirección de Extensión Agraria (DEAG) para organizar trabajos entre las partes y habilitar un nexo directo con las empresas proveedoras.

Indicó que, pese a los esfuerzos, los agricultores no pueden garantizar una provisión constante de la materia prima y que dicha situación dificulta trabajar con los mismos.

Agregó que se hace el mayor de los esfuerzos para poder trabajar con ellos y que se está buscando la manera de garantizar una producción continua con los agricultores de la región.