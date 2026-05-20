Tren de cercanías: Vía libre para que Diputados trate y sancione el proyecto la próxima semana

La inclusión como segundo punto para el martes 26 fue confirmada por el líder de la bancada de Honor Colorado, Miguel Del Puerto (ANR, HC), tras participar de la reunión de mesa directiva de Diputados realizada esta mañana.

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“La intención es darle la mayor celeridad posible. Es un proyecto y una necesidad que tenemos en el tema de transporte público que arrastramos desde décadas. Y bueno, el pedido de la ministra (Claudia Centurión), del presidente Santiago Peña y del vicepresidente Pedro Alliana es que podamos aprobar ya en esta próxima sesión” señaló del Puerto.

Atendiendo a que necesitan como mucho 41 votos (puede ser menos, ya que necesitan solo mayoría simple, es decir, la mitad más uno de los presentes) y confiando en los 44 votos que posee la aplanadora cartista con sus satélites, dan como un hecho la sanción y remisión al Ejecutivo la próxima semana.

Esto sin tener en cuenta las grandes dudas en torno al proyecto, empezando por algo básico como el costo, que podría ascender a sumas siderales como US$ 450 millones solo en el tramo I Asunción hasta Luque (18 km).

“Se estima en USD 480 millones (el modelo financiero no tiene en cuenta impuestos aplicables). Las partes realizarán sus mejores esfuerzos para optimizar el CAPEX a USD 400 millones o considerar otras medidas (relacionadas con exenciones fiscales, aumento de deuda, cambio en la distribución de capital, renuncia a dividendos, una combinación de dichas opciones o la exploración de cualquier otra alternativa)”, indica el numeral 4 de los términos del acuerdo.

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Para colmo, aún no se tiene fuente de financiamiento definida, ni el costo fijo del tramo II, Luque-Ypacaraí que tendrá una extensión de 26 kilómetros.

El proyecto tampoco pasó por un concurso de ofertas, ya que será implementado bajo modalidad de Gobierno a Gobierno (G2G) con Emiratos Árabes.

“Tren en marcha” incluso antes de promulgarse la Ley

La propia titular del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), Claudia Centurión, ayer al terminar la reunión con la Comisión de Presupuesto de Diputados, informó que, incluso sin la ley, ya están en marcha varias etapas de supervisión.

“Este tren ya está en marcha, no para y con el apoyo de los congresistas va a poder materializarse en mucho menos tiempo. Así es que, de parte del Ejecutivo y ya la parte más técnica, el equipo de Emiratos Árabes ya está instalado en Paraguay, ya está contratada la ingeniería de proyecto que es parte fundamental para que podamos avanzar hacia las obras", indicó ayer Centurión.

También reiteró que está contratada la supervisión total por empresas internacionales: una francesa (Grupo Systra), otra española (no especificó) “de altísima experiencia en el campo ferroviario”.

Respecto al cronograma que están implementando, Centurión señaló que “está en su fase de ingeniería, que esperamos que en el primer semestre del 2027 arranquen las obras” y que la estimación de pasajeros es de 40.000 personas al día.