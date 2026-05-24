“Villarrica che ciudad”, entre cultura, fe y turismo

La ciudad de Villarrica atraviesa semanas de constante movimiento con celebraciones religiosas, festivales artísticos, recorridos históricos y actividades recreativas que convocan tanto a pobladores locales como a visitantes provenientes de distintos puntos del país.

Luego de los festejos por el 456° aniversario fundacional, desarrollados el pasado 14 de mayo, la atención se concentra hoy en la tradicional Fiesta Patronal en honor al Espíritu Santo, advocación religiosa que da nombre a la capital guaireña.

La celebración se realizará en el predio recuperado del Parque Manuel Ortiz Guerrero, accesible por la calle Dr. Bottrel, desde Mayor Bullo o Azara. La entrada será libre y gratuita para todo público y las actividades iniciarán a las 9:00.

El programa artístico de la Fiesta Patronal del Espíritu Santo 2026 incluirá una variada grilla de presentaciones culturales y musicales encabezadas por alumnos y elencos de la Escuela Municipal de Artes de Villarrica. Entre los principales números se destacan la presentación del Taller de Canto con interpretaciones grupales y solistas de músicas paraguayas y populares, además de la puesta en escena de la Escuela Municipal de Danzas con la obra “Encanto de las Botelleras”. También subirán al escenario el Elenco Municipal Jeroky ha Vy’a con el espectáculo “Fiesta de mi Tierra” y el Elenco Folklórico Arriero Katupyry con la obra “Nacido entre amigos”.

La agenda artística contempla además el tradicional show de jinetes y amazonas del Guairá, así como la participación musical de José Ignacio Paredes, ganador del concurso “Purahei a Villarrica”. A esto se sumarán la presentación del Ensamble Musical de la Escuela Municipal de Artes, el espectáculo del grupo “Amigos del Arpa” y la actuación de “Los Merry Makers”. El cierre festivo estará a cargo del popular dúo “Ka’i ha Lucerito”, uno de los números más esperados de las patronales villarriqueñas.

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Creciente turismo en la “ciudad andariega”

Las autoridades municipales y referentes del sector turístico destacan además que Villarrica atraviesa actualmente una etapa de fuerte dinamización del turismo interno, especialmente aprovechando los fines de semana largos y las actividades culturales programadas. Con opciones permanentemente habilitadas, la ciudad se promociona como uno de los destinos ideales para quienes buscan combinar descanso, historia, gastronomía, naturaleza y turismo religioso.

Uno de los principales puntos turísticos de Villarrica es el Parque Manuel Ortiz Guerrero, considerado uno de los pulmones verdes más emblemáticos de la ciudad. El lugar combina naturaleza, recreación y tradición alrededor de la laguna Ykuá Pytã, un espacio rodeado de árboles y senderos donde visitantes y familias disfrutan de caminatas, descanso y contacto directo con la fauna local.

En el predio también se encuentra la tradicional Fuente de los Enamorados, envuelta en historias y leyendas populares que atraen constantemente a parejas y turistas. Además, el parque alberga animales como carpinchos, patos, peces y aves silvestres que suelen acercarse a los visitantes y pueden ser alimentados, convirtiendo el recorrido en una experiencia especialmente atractiva para niños y amantes de la naturaleza.

Conocida históricamente como “la culta y andariega”, Villarrica ofrece un circuito turístico urbano que rescata gran parte de su patrimonio arquitectónico e histórico. Entre los principales atractivos aparecen las tradicionales casas antiguas, el paseo de los murales, el Paseo Manú, los jardines de Chiquitunga y la antigua estación ferroviaria.

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Uno de los sitios más visitados es el Museo Municipal “Maestro Fermín López”, ubicado detrás de la Catedral Espíritu Santo. El histórico caserón construido en 1842 conserva documentos, reliquias y objetos vinculados a figuras fundamentales de la historia guaireña. Dentro del museo sobresale especialmente la sala dedicada al poeta Manuel Ortiz Guerrero, donde se exhiben manuscritos, retratos, cartas y objetos personales del célebre escritor paraguayo.

La exestación del ferrocarril continúa siendo otro de los puntos más fotografiados de la ciudad. Aunque actualmente ya no funciona como terminal activa, el edificio mantiene su atractivo histórico y patrimonial. A escasa distancia también se levanta el antiguo silo del barrio Estación, construido en la década de 1940 y protegido actualmente como patrimonio histórico debido a su valor arquitectónico y cultural.

Villarrica ofrece además un importante circuito turístico religioso que incluye recorridos por siete iglesias históricas y visitas al Santuario Natural de la Virgen del Paso, ubicado en la ciudad de Itapé.

Entre los templos más representativos aparecen la Catedral Espíritu Santo, la parroquia Nuestra Señora de la Asunción, San Miguel, Santa Lucía y Santa Librada, todos considerados parte esencial del patrimonio religioso guaireño.