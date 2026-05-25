Avenida Leopardi: calvario de los conductores por el abandono vial y el caos vehicular

La avenida Leopardi, una de las vías principales que conecta las ciudades de Fernando de la Mora y San Lorenzo, atraviesa nuevamente una situación crítica.

Pese al paso del tiempo, el deterioro de su calzada no solo persiste, sino que se ha agudizado, convirtiendo el tránsito diario en una verdadera prueba de resistencia para los automovilistas.

La problemática se vio agravada en los últimos días debido a los trabajos de reparación que el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) se encuentra ejecutando sobre la calle Avelino Martínez.

Esta intervención ha provocado que el flujo vehicular se desvíe hacia la avenida Leopardi, que ya carecía de la capacidad estructural para absorber esta sobrecarga.

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El panorama para quienes transitan por la zona es desolador. Grandes pozos, muchos de ellos cubiertos por agua, obligan a los conductores a realizar maniobras peligrosas para evitar daños en sus vehículos.

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Esta situación, sumada al estado de abandono del asfalto, genera un cuello de botella que ralentiza el tránsito de manera marcada durante gran parte del día.

“Decepción total por todos lados. Es una vergüenza. No hay un lugar que se salve de este pésimo estado en el que se encuentra esta calle”, manifestó con indignación uno de los conductores que intentaban atravesar la zona durante la mañana de este lunes.

La falta de mantenimiento y la aparente desatención de las autoridades competentes mantienen a los vecinos y usuarios de esta vía en una constante incertidumbre, sin una solución de fondo a la vista para una arteria que es vital para la conectividad del área metropolitana.