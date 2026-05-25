INAT pide “esfuerzo extraordinario” al IPS para regularizar provisión de inmunosupresores

El doctor Hugo Espinoza, director del INAT, aseguró que la situación referente a la provisión de medicamentos a trasplantados dentro del Ministerio de Salud es “justa”, aunque actualmente se da una “problemática” con el IPS.

Según Espinoza, ante la falta de inmunosupresores en la previsional, el personal médico insta a los pacientes que acudan al Instituto Nacional de Trasplante, donde “evidentemente nosotros tampoco podemos negarnos”, aunque reiteró que esto se da en medio de la “justeza” con la medicación.

De igual manera, sostuvo que el problema es "multifactorial", ya que existen deudas con los proveedores, complicaciones con certificaciones o protestas de empresas.

Asimismo, citó que la licitación para el año 2026 se inició en octubre de 2025 y, tras siete meses, recién comienza a verse “una luz” en el proceso, mientras que para no interrumpir la provisión se tuvo que recurrir a una “caja chica” para compras de emergencia.

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“Esfuerzo extraordinario” en el IPS

Ante la situación con el IPS, el doctor instó al equipo de su presidente, Isaías Fretes, a realizar un “esfuerzo extraordinario” para regularizar la provisión de fármacos antirechazo.

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“No podemos auxiliarle indefinidamente al IPS. Nos llegan todos los días; nosotros hacemos el esfuerzo para darle”, reconoció y también reiteró que ante la falta de dosis, puede existir un rechazo del órgano, que si bien tiene un tratamiento, es sumamente costoso. Por otra parte, ante una falta prolongada, el paciente podría fallecer.

Por otra parte, citó que se atiende aproximadamente a 2.000 personas, de las cuales la mitad son trasplantados y la otra mitad son pacientes con enfermedades inmunológicas que requieren estos fármacos para evitar llegar a una fase terminal o a diálisis.

Finalmente, confirmó que de momento hay “poco menos de 300″ personas en la lista de espera para trasplantes, principalmente renales y de córnea.

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