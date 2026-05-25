Joven paraguayo admitido en Cambridge, busca apoyo para financiar estudios

Marcos Maldonado, un joven luqueño de 22 años de edad, estudiante de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Asunción (UNA), logró ser admitido en la Universidad de Cambridge de Inglaterra, una de las casas de estudio más prestigiosas y antiguas del mundo.

“Hola, soy Marcos y tengo la oportunidad de estudiar el mejor curso de matemáticas del mundo en la universidad de Cambridge, pero actualmente no poseo los medios económicos para asistir”, cuenta el joven en redes sociales.

Su promedio en Ingeniería es de 5 absoluto. Dentro de la universidad pública, se dio cuenta de que su verdadera pasión son los números. “Tuve la oportunidad de adentrarme más en el mundo matemático, incluso tuve la oportunidad de enseñar varias asignaturas de la Facultad, algo que sigo haciendo”, explica.

El curso de matemáticas al cual fue admitido, requiere de una anualidad de 46.000 libras (G. 379,5 millones al cambio actual), que su familia no tiene para costear, por lo que pide ayuda de las autoridades y de la ciudadanía para poder acceder.

Joven quiere desarrollar matemáticas en Paraguay, tras estudiar en Cambridge

El joven afirma que su sueño tras realizar el curso de matemáticas en el Reino Unido, es aplicar los conocimientos adquiridos en a nivel local.

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“El área de matemáticas es una que aún no está muy desarrollada en nuestro país, pero que está creciendo bastante en otros lugares del mundo, más aún con el auge del Machine Learning y el análisis cuantitativo en finanzas”, afirma.

El curso de matemáticas de Cambridge es una carrera de grado por tres años (licenciatura), con la opción de contar con una maestría en el cuarto año de estudio.

Marcos es alumno del segundo año de Ingeniería en la UNA; cuenta que de momento, suspendió sus estudios para aplicar a su formación en el exterior. Además es egresado del Instituto Paraguayo de Telecomunicaciones (IPT), un colegio público que depende de la FIUNA.

¿Cómo contactar con el joven que sueña con ser matemático de Cambridge?

Marcos explica que busca financiar el curso con una institución estatal, aunque también recurre al apoyo de la ciudadanía o de empresas privadas que estén interesadas en financiarlo.

“Hasta ahora tocamos muchas puertas, pero no tenemos nada concreto de parte de las entidades públicas, yo creo que me merezco esta oportunidad. También consulté con empresas, pero tampoco nada concreto. Vamos a insistir hasta el último día”, manifiesta.

La aplicación a la licenciatura puede ser confirmada hasta el 30 de junio, o sea, tiene poco más de un mes para conseguir los fondos.

Las personas, instituciones o empresas que estén interesadas en apoyar al joven, pueden hacerlo contactando a su teléfono celular (0961) 934-333, o a su cuenta de Instagram _marcosmaldonado.