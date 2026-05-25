MEC: recomendaciones para escuelas ante las bajas temperaturas

La jornada estará fresca, con el cielo mayormente nublado y vientos variables, según el pronóstico de la Dirección de Meteorología e Hidrología, para este lunes. Además, se esperan lluvias dispersas y hasta tormentas eléctricas para todo el país.

Las precipitaciones continuarán por lo menos hasta este martes. Con respecto al frío, se aguarda que en los próximos días se registre un leve aumento de la temperatura, luego de las bajas temperaturas extremas registradas en las últimas dos semanas.

Si bien se espera este aumento térmico, el fresco y frío seguirán por toda la semana, siempre de acuerdo a lo previsto.

Ante esta situación, el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), emitió este lunes un comunicado para recordar a las instituciones educativas una serie de medidas a tener en cuenta para proteger a la comunidad.

¿Qué recomienda el MEC en escuelas ante las bajas temperaturas?

Como primera recomendación, el MEC pide flexibilidad en el uso de uniformes y vestimenta. No es obligatorio usar uniforme en días de frío. Además, se recomienda ropa bien abrigada y cómoda, el uso de camperas, gorras, bufandas y guantes, de cualquier color.

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También aconsejan contar con horarios y asistencias más flexibles, según el clima o la salud del estudiante. “Una comunicación abierta entre la familia y la escuela para justificar ausencias”, plantean.

Con respecto a la formación de fila y entrada, el Ministerio indica que se deben evitar filas al aire libre para prevenir situaciones ante el frío intenso. La entrada al aula debe ser directa y el himno nacional tiene que cantarse dentro de cada sala de clases.

Inclusive, ante fríos y lluvias o tormentas eléctricas previstas en la semana, las actividades recreativas pueden emprenderse dentro del salón.

MEC pide mantener filtros tipo Covid-19

La cartera educativa solicita igualmente a las instituciones educativas, mantener un filtro escolar diario, similar al utilizado durante la pandemia del Covid.

Los docentes pueden revisar síntomas en la entrada a la sala de clases, como tos, fiebre o cansancio. Luego, los estudiantes que presenten alguno de estos síntomas, deben ser aislados de forma segura y sus familias deben ser contactadas de inmediato.

“Las ausencias justificadas no afectan el aprendizaje”, apuntan desde el ministerio educativo. Otra sugerencia es mantener el carnet de vacunación actualizado, especialmente en lo que se refiere a enfermedades respiratorias y su prevención.

¿Cómo mantener controles de higiene en las escuelas?

Se aconseja el lavado frecuente de manos con agua y jabón para todo el plantel de estudiantes y docentes y utilizar alcohol al 70% para desinfectar.

En este punto, directores de instituciones educativas advirtieron la semana pasada que debido a la falta de desembolso de la gratuidad, que lleva dos meses de retraso por parte del Gobierno, es difícil asumir costos en productos de limpieza y de higiene.

“Nosotros no tenemos recursos ni para limpiar, ni mantener los sanitarios”, denunció a ABC el director de una escuela pública en Pedro Juan Caballero.

El MEC adeuda G. 27.000 millones en concepto de gratuidad de la educación a escuelas y colegios públicos en este primer semestre, para gastos corrientes, que pueden ser usados para la compra de insumos de limpieza en los centros escolares.

Bajas temperaturas: consejos para los estudiantes y sus familias

Mantener el lavado frecuente de manos con agua y jabón y la desinfección con alcohol al 70% deben mantenerse en los hogares.

Además, piden el consumo de frutas cítricas de estación para fortalecer el organismo.

Tener en cuenta la cobertura adecuada al toser y estornudar: se debe cubrir la boca con el codo o con un pañuelo. Asimismo, no se debe compartir objetos personales.