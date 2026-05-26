Corte designa a nuevo miembro de Tribunal Electoral de Concepción y “ningunea” a cuñada de senador Amarilla

El pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) trató hoy la terna conformada ya el 26 de febrero de 2026 por el Consejo de la Magistratura (CM). Así, para el cargo de miembro del Tribunal Electoral de la Circunscripción Judicial de Concepción fue designada la abogada Susan Adriana Sánchez Delgado.

La profesional del derecho Susan Sánchez fue propuesta por el ministro Eugenio Jiménez Rolón, quien resaltó la experiencia de 14 años que tiene la misma en la profesión, así como haber realizado un diplomado en Derecho Electoral, que para este cargo resulta relevante.

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Jiménez Rolón señaló al momento de proponer a la profesional, que se trata de “una terna un tanto especial porque es para la Justicia Electoral, lo que presenta ciertas connotaciones diferentes respecto de los casos, cuando tenemos que elegir a juzgadores de litigios ordinarios, litigios comunes”.

Añadió: “He realizado análisis de los antecedentes y en consideración a los mismos, tanto académicos como personales, que en algunos casos afectan y en otros reditúan a los postulantes, propongo después de un intercambio de ideas a Susan Adriana Sánchez Delgado”.

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La moción de Jiménez Rolón tuvo el apoyo de los demás ministros de la Corte, Alberto Joaquín Martínez Simón (presidente), Luis María Benítez Riera, María Carolina Llanes Ocampos, César Manuel Diesel Junghanns, Víctor Ríos Ojeda, Manuel Dejesús Ramírez Candia, Gustavo Santander Dans y César Antonio Garay Zuccolillo.

Cuñada de senador Dionisio Amarilla estaba en terna

El 26 de febrero pasado, el Consejo de la Magistratura había conformado la terna para el cargo de miembro del Tribunal Electoral de Concepción.

Para dicho cargo fue ternada la defensora pública de la Circunscripción Judicial de Concepción, Marissa María Rosaly Valiente Martínez (645,2 p), hermana de Analy Rossana María Valiente Martínez, quien es la esposa del senador liberal, pero que responde al cartismo, Dionisio Oswaldo Amarilla Guirland.

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Junto con Valiente Martínez también pugnan por el cargo de miembro del Tribunal Electoral el agente fiscal de Concepción Pablo René De Jesús Zárate González (592,76 p) y también la abogada Susan Adriana Sánchez Delgado (427,1 p), quien anteriormente fue ternada para fiscala electoral de Capital.

Ternas de la hermana de Amarilla y suegra de Alliana están pendientes

Otra de las ternas que el Consejo de la Magistratura (CM) remitió a la Corte para su tratamiento es para los cargos de miembro del Tribunal de Cuentas, Juzgado Penal de Garantías y para la Defensoría Adjunta. Para esta última fueron ternadas la suegra del vicepresidente de la República Pedro Alliana y la hermana del senador liberal Dionisio Amarilla.

Para ocupar el cargo de Defensor Adjunto dentro del Ministerio de la Defensoría Pública, fueron ternados los defensores públicos Martín Patricio Muñoz Carman (565,6 p), Nancy María Diana Amarilla Guirland (490,92 p), hermana del senador Amarilla, y María de Lourdes Benítez de Almirón (486,96 p).

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Cabe señalar que la Dra. Nancy María Diana Amarilla Guirland se había postulado para el cargo de Defensor General del Ministerio de la Defensa Pública, en el año 2024. La misma es relatora de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), con un sueldo de G. 10.800.000 y figura como comisionada a la Itaipú Binacional.

Por otra parte, para el cargo de Defensor Adjunto de la Niñez y la Adolescencia está ternada la defensora pública especializada en la Ley N° 5777/16, Nancy María Ortiz de Souto (560,64 p), suegra del vicepresidente de la República Pedro Lorenzo Hércules Alliana Rodríguez, quien responde al movimiento Honor Colorado del Partido Colorado. La abogada percibe un salario de G. 18.205.600, según el portal del Ministerio de Economía y Finanzas.

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Acompañan dicha terna, las defensoras públicas Leyla Josefina Centurión Giménez (557,1 p) y Cecilia Flecha Galeano (556,4 p).