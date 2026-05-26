IPS designa a Modesto Villasanti como nuevo director interino de Aporte Obrero Patronal

El Consejo de Administración del Instituto de Previsión Social (IPS) oficializó la designación en carácter de interino del Abg. Modesto Villasanti Capurro como nuevo titular de la Dirección de Aporte Obrero Patronal. La medida se tomó el martes, a través de la Resolución C.A. Nº 037-016/2026.

Según informaron, esta dependencia técnica se encuentra subordinada a la Gerencia Administrativa y Financiera de la institución.

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Villasanti Capurro asume la Dirección de Aporte Obrero Patronal en reemplazo de Marcelo Rubén Bordón Leiva, quien dejó la titularidad de dicha oficina tras la promulgación del documento institucional.

Conforme a lo expresado en la resolución del IPS, Bordón Leiva pasará a cumplir otras funciones dentro del instituto.

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Asimismo, el Consejo de Administración dejó constancia en el acta para dar las gracias formalmente al director saliente por el desempeño mostrado durante el tiempo en que ejerció sus funciones.