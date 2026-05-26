IPS implementará “Hospital Virtual” con cabinas de teleconsulta, anuncian

En el marco del informe de gestión de Isaías Fretes al cumplir su primer mes al frente del Consejo de Administración del Instituto de Previsión Social (IPS), se anunció ayer la puesta en marcha de un ambicioso e innovador plan tecnológico: la creación de un Hospital Virtual.

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Este proyecto, diseñado para modernizar y agilizar los servicios de salud, se apoyará en cabinas de atención online (teleconsultas) y tiene como meta inicial asistir a unos 15.000 asegurados por mes durante su primera etapa de ejecución, explicó Derlis León, gerente de Salud.

Hospital Virtual ¿Un alivio para pacientes crónicos y adultos mayores?

La estrategia del Hospital Virtual estará enfocada principalmente en los sectores más vulnerables y con mayor demanda de seguimiento continuo, indicó León. Afirmó, que en esta fase de arranque se buscará de forma proactiva a pacientes crónicos y asegurados mayores de 55 años para incorporarlos al sistema.

León detalló que las primeras pruebas operativas de las cabinas de teleconsulta están programadas para la tercera semana de junio. El plan contempla el desarrollo de espacios equipados, donde un equipo inicial de más de 20 médicos atenderá a los asegurados a través de las pantallas.

“Entendemos que por experiencia en el mundo, el 50% de las consultas se pueden resolver a través de esta estrategia”, afirmó el gerente de Salud, haciendo énfasis en el impacto inmediato que tendrá la medida para descomprimir las históricas y saturadas salas de espera del Hospital Central.

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Inteligencia Artificial y retiro local de medicamentos

Uno de los puntos más atractivos de esta nueva infraestructura digital es su conectividad logística, según explicaron las autoridades del seguro social. Los pacientes que realicen sus consultas a través de las cabinas virtuales tendrán la posibilidad de que se les carguen sus recetas directamente en el sistema informático.

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De esta manera, podrán retirar sus medicamentos en las clínicas periféricas más cercanas a sus respectivos domicilios, evitando traslados innecesarios y costosos hasta la capital.

Además, se anunció que el IPS firmará un convenio con la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional de Asunción (UNA) para integrar herramientas de Inteligencia Artificial a la gestión hospitalaria y de control.

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A la par, se confirmó la asesoría ad honorem de uno de los mayores referentes mundiales en medicina virtual. “Está llegando al país el que fuera uno de los hombres más prestigiosos a nivel mundial de la medicina virtual. Les voy a invitar para que lo conozcan; viene para asesorarnos en esta área muy necesaria de esta institución”, expresó Isaías Fretes.

El espacio que ocuparán los médicos en el Edificio Boquerón del IPS, donde también funciona el Call Center del seguro social, está siendo acondicionado para arrancar el servicio.

El presidente del IPS resaltó que con este despliegue, se busca convertir al Hospital Virtual en una opción confiable y eficiente, para dar comodidad al asegurado mediante el uso estratégico de la tecnología.