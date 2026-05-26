Jubilación docente: plantean acción de inconstitucionalidad contra reforma de caja fiscal

A dos meses de aprobarse y promulgarse la Ley N° 7.633 de reforma de la Caja Fiscal, los sindicatos de docentes presentaron esta mañana una acción de inconstitucionalidad contra esta normativa, ante el Poder Judicial.

La norma fue aprobada por el Congreso Nacional el 17 de marzo pasado, con varios cambios, debido a la presión de los gremios de educadores que organizaron masivas protestas en todo el país. El 18 de marzo, la ley fue promulgada por el presidente de la República, Santiago Peña.

El proyecto original promovido por el Ejecutivo planteaba que los profesores accedan a jubilarse desde los 57 años de manera extraordinaria y, desde los 62 años de edad, de manera ordinaria. Finalmente, por la presión de educadores, la edad mínima se estableció en 53 años de edad, con un mínimo de aporte de 25 años.

Además, se estableció el aumento de los aportes. Antes, los maestros debían aportar el 16% de sus salarios a la caja. Ahora, con la reforma, el porcentaje aumentó al 19%. Este punto fue el más rechazado por los profesores, que denuncian tener descuentos salariales de más de G. 500.000, desde abril.

La propuesta de los docentes en la acción de inconstitucionalidad

Gabriel Espínola, secretario general de la Organización de Trabajadores de la Educación (Otep - Auténtica), explicó que plantean la acción debido a que la reforma es perjudicial en lo económico, por el incremento del porcentaje de los aportes y además es perjudicial al establecer una edad mínima que antes no existía en la ley de la Caja Fiscal. La nota con el pedido de inconstitucionalidad fue entregada formalmente poco después de las 9:00.

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El gremialista aseguró que “en un estado social de Derecho, en el que se basa el Paraguay, una normativa basada en los derechos sociales, como la jubilación, debe ser progresiva y no regresiva, como lo es esta ley con estos cambios”.

Para los gremios, el artículo 11 es “confiscatorio”, pues, establece que uno puede retirar sus aportes si renuncia y no se va a jubilar, excepto las cuentas deficitarias. “O sea, tú puedes aportar 23, 24 años que por ahí dejas de optar por alguna otra actividad, otra función, no puedes retirar tu aporte porque tu cuenta es deficitaria”, agregó.

Blanca Ávalos, de la Otep - SN, explicó que ahora deben esperar a que la Corte Suprema de Justicia resuelva la admisión o el rechazo. También, si admite el análisis de cada uno de los artículos y si la misma es o no constitucional, según la visión de los miembros de la Corte. “Esperamos que se actúe con independencia”, agregó.

Caja Fiscal: profesores esperan “medida cautelar” que frene descuentos

Gabriel Espínola recordó que cuentan con el acompañamiento de la Defensoría del Pueblo en este caso y que, con lo presentado, aguardan contar con al menos una medida cautelar hasta que la Corte resuelva la aprobación o el rechazo.

“Esperamos que exista la medida cautelar, que de momento frente la vigencia de la ley, a fin de que nos lleve a discutir de una vez por todas, en una mesa de negociación con el Poder Ejecutivo, que hasta ahora no se ha producido”, remarcó.

En caso de darse la medida cautelar, podría frenar el reajuste del 19% que fue aprobado con la nueva norma, hasta tanto la Corte Suprema resuelva sobre la acción.

Jubilación docente: Caja Fiscal sigue en “saldo rojo”

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), informó la semana pasada que, el monto pagado ingresado y abonado por las jubilaciones del sector público, en el primer cuatrimestre del año, dio una diferencia del 42% entre los ingresos y egresos del fondo, lo que representa un déficit de unos US$ 143 millones.

Según los datos oficiales, militares, policías, docentes, magistrados judiciales y docentes universitarios representan los sectores deficitarios, con una diferencia del 72%, 58%, 48%, 20 y 23% respectivamente de los ingresos con respecto los egresos al mes de abril último.

En cuanto al sector de los docentes, sus aportes sumaron G. 448.599 millones, pero sus gastos llegaron a G. 865.841 millones, generando un saldo rojo de G. 417.242 millones.