MEC: ¿Cuántos años debe tener un docente para jubilarse?

En marzo de este 2026, el Congreso Nacional aprobó una reforma en la ley de la caja fiscal, proyecto promovido por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), para intentar paliar el déficit que tiene el sistema de jubilaciones del sector público. La medida afecta principalmente a los docentes de instituciones educativas oficiales.

El proyecto original establecía que lo educadores del Magisterio Nacional puedan acceder a la jubilación desde los 57 años de forma extraordinaria y desde los 62 años de edad, de manera ordinaria.

Anteriormente, no había otro tope más que la cantidad de años de aporte al sistema por parte de los profesores, que era de entre 25 a 30 años.

Finalmente, por la presión de los docentes que salieron a protestar en todo el país, el plan original del Gobierno del presidente de la República, Santiago Peña, se modificó y el Congreso tuvo que bajar el mínimo de edad.

¿A qué edad puede jubilarse un docente en Paraguay?

Varias modificaciones tuvo la reforma fiscal que fue promulgada con la firma del presidente Santiago Peña el 18 de marzo, apenas dos días después de la aprobación del Congreso Nacional.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Como primer punto, la ley establece que el aporte estatal será del 10% y los sectores deficitarios del sistema, como los docentes, pasarán de aportar un 16%, al 19%, es decir, cuentan con un 3% más de aporte, que ya fue descontado de los salarios desde abril.

Un profesor del Magisterio Nacional, podrá iniciar el trámite de jubilación a partir de los 53 años de edad, pero con un aporte mínimo de 25 años para la jubilación ordinaria. El monto de los haberes será en este caso del 78%, pudiendo aumentar de forma gradual hasta alcanzar el 90%, si es que el trabajador continúa prestando servicios.

Lo que establece la reforma sobre la jubilación extraordinaria de profesores

La jubilación extraordinaria del sector se mantiene a lo que disponía la versión anterior, en casos de enfermedad o incapacidad, cuando el educador puede acceder al beneficio con un mínimo de 10 años de aporte y con una tasa de sustitución del 40%.

A las mujeres se les computará a partir de los 25 años de servicio, un año más de servicio por cada hijo nacido durante el servicio de la docencia, hasta un máximo de dos hijos nacidos en este tiempo.

Los profesores que tienen actualmente 20 años o más de aporte a la caja, tienen la opción de retirarse de acuerdo con lo establecido en esta nueva ley o con las reglas anteriores previstas para la jubilación ordinaria.

Los pasos que debe realizar el docente para acceder a la jubilación

Una vez que el maestro llega a la edad mínima, debe registrar los pases a través del famoso Sistema Integrado de Gestión del Ministerio de Educación y Ciencias (Sigmec). Luego, debe esperar la respuesta del MEC y, en caso de algún error en la carga de datos, realizar el procedimiento nuevamente.

A partir de ahí, el MEC debe remitir los datos del educador al MEF, que tiene que emitir la resolución donde aprueba el trámite jubilatorio, mediante su Dirección General de Jubilaciones y Pensiones (DGJP).

Tras estas medidas, queda un último paso. La resolución de la DGJP pasa al MEC, que debe promulgar una resolución de desvinculación de su personal docente. Según denuncian los profesores, todo este proceso puede tardar hasta más de dos años.

De hecho, recientemente se dieron protestas del sector por el excesivo retraso para aprobar todos los trámites necesarios, pese a que en muchos casos los maestros cuentan con graves cuadros de enfermedad o tienen a su cuidado a sus hijos enfermos y sin posibilidad de conseguir otra guarda.

Propuesta de la FEP para “cubrir” aumento del 3% en descuentos de salarios

Desde abril, docentes recibieron los descuentos del 19% de sus salarios para aportar a la caja fiscal, lo que causó malestar generalizado. En redes sociales, los profesores comentaron que estos descuentos oscilan entre G. 458.000 y G. 548.000. En contexto, un maestro de grado gana un sueldo total de G. 4.250.000 por turno.

Silvio Piris, presidente de la Federación de Educadores del Paraguay (FEP), indica que, a partir de este mes trabajarán para incluir en el anteproyecto de presupuesto del MEC 2027, un reajuste salarial que pretende paliar el aumento de aporte a la caja fiscal.

“Nosotros tenemos en cuenta el aumento del 3% del aporte a partir de abril, pero también la suba del combustible del 25%, la suba de productos de la canasta básica como la carne. Estamos esperando el porcentaje de inflación que establece el Banco Central del Paraguay (BCP) también para construir el pedido de reajuste”, afirma.

Explica, a modo de ejemplo, que la intención sería que una maestra que actualmente gana G. 4.250.000 por turno, pase a contar con un sueldo bruto de G. 5.000.000 por turno.

Pedido de reajuste salarial de docentes sería en dos etapas

Según Piris, para “recuperar” el 3% de aumento del aporte, sumado a la suba de precios en todos los ámbitos, requerirán de un ajuste salarial del 18%.

“Una idea podría ser que a partir del 2027, tengamos un aumento del 9% y para el 2028, antes del cambio de Gobierno se complete el otro 9%”, insiste.

La intención de exigir el reajuste salarial en el sector, es compartida por otros gremios como la Unión Nacional de Educadores (UNE), la Organización de Trabajadores de la Educación (Otep - Auténtica) y la Otep - SN.

Sin embargo, los sindicatos todavía no elaboraron una propuesta conjunta para presentarla ante el MEC y el MEF. El plazo para que el anteproyecto pase al Parlamento Nacional es hasta el 31 de agosto. Después, la discusión queda en el Congreso.