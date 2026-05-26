Misiones: Barán destaca gestión de Isaías Fretes frente al IPS

La ministra de Salud Pública, María Teresa Barán, calificó como exitosa la gestión del nuevo presidente del Instituto de Previsión Social (IPS), Isaías Fretes, quien asumió el cargo hace un mes.

Señaló que la mejora en el funcionamiento de esta institución permite aliviar considerablemente la presión sobre los servicios del sistema de salud pública.

“Considero que para nosotros es un alivio de gran importancia que el IPS pueda funcionar adecuadamente, ya que hoy en día prácticamente más del 30% de las consultas, más del 30% de los diagnósticos y más del 30% de las internaciones que se registran en los servicios de salud corresponden a personas aseguradas por la previsional”, indicó.

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Explicó que esta alta demanda puede hacer que quienes no cuentan con un seguro queden sin acceso oportuno a la atención médica.

“Por eso hoy es muy positivo para nosotros contar con un IPS que funcione y pueda dar respuestas a sus asegurados. Porque, en la medida en que esta institución atienda adecuadamente a sus afiliados, también se alivia la carga del sistema público y nosotros podremos brindar una mejor asistencia a quienes más lo necesitan”, agregó.

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En relación con los insumos y medicamentos, la ministra señaló que se han registrado avances sustanciales en el abastecimiento en todos los servicios de salud.

Asimismo, reconoció que aún se presentan algunas interrupciones en la provisión, aunque aclaró que, en muchos casos, estas situaciones no se deben a la falta de productos a nivel central, sino a problemas de coordinación con las instituciones locales.

En ese sentido, destacó la implementación del sistema HIS en cerca de 1.300 centros de salud, una herramienta que permite monitorear en tiempo real el consumo y la disponibilidad de medicamentos e insumos.

Barán realizó una gira por el departamento de Misiones, donde visitó varias localidades donde se están realizando obras públicas que serán usadas en beneficio del Ministerio de Salud, como es el caso en San Ignacio: el Hospital Día Oncológico; en San Juan Bautista, el Centro de Rehabilitación de Equinoterapia; y la inauguración de las mejoras introducidas en el Centro de Salud de la ciudad de Villa Florida.