Tras críticas, asegurados se reunirán con el presidente del IPS

El presidente de la Asociación Nacional de Asegurados, Julio López, explicó que tiene una visión crítica sobre algunos aspectos de la actual administración del Instituto de Previsión Social, aunque reconoció señales positivas en la intención de transparentar irregularidades dentro del IPS.

“Nos parece altamente progresivo que sea el propio presidente de la previsional el que esté destapando ollas y denunciando irregularidades”, expresó.

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No obstante, López manifestó preocupación por la situación en áreas sensibles como la escasez de medicamentos, insumos médicos y la mala atención profesional. Afirmó al respecto que las condiciones no han mejorado y, por el contrario, empeoraron en las últimas semanas.

“Vivimos un momento histórico de desabastecimiento de medicamentos”, afirmó. Hizo énfasis en que esta situación impacta directamente en los asegurados y pone en riesgo la vida de los asegurados. Por ese motivo, indicó que el problema requiere una respuesta inmediata.

Proponen emergencia sanitaria temporal en el IPS

Como alternativa para afrontar la crisis, la Asociación Nacional de Asegurados plantea la declaración de una emergencia sanitaria temporal en el IPS, con el fin de agilizar la adquisición de medicamentos e insumos.

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López explicó que esta medida excepcional debería estar acompañada de mecanismos estrictos de control institucional y participación de organizaciones de asegurados para garantizar transparencia.

“El control de las organizaciones de asegurados es lo que va a garantizar la transparencia”, sostuvo en ABC Cardinal.

Asimismo, señaló que la emergencia debería contemplar fuentes de financiamiento, entre ellas el pago de la deuda que el Estado mantiene con la previsional.

La reunión con Fretes

El dirigente comentó que la audiencia había sido solicitada el pasado 23 de abril, poco después de la asunción de Fretes, pero no habían recibido respuesta hasta esta semana.

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Según relató, desde la Presidencia del IPS les informaron que la demora se debió a una sobrecarga de trabajo y que finalmente el encuentro fue adelantado para el próximo 1 de junio.

“Queremos plantearle nuestras propuestas para enfrentar el grave problema de desabastecimiento”, indicó López.