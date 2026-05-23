Video: “Estamos mal, nunca llegamos a esta situación”, dice Fretes al admitir crisis crítica en IPS

El presidente del Instituto de Previsión Social (IPS), Isaías Fretes, admitió esta mañana, ante la prensa, la realidad crítica del seguro social y los padecimientos que los asegurados sufren día a día en los pasillos de los hospitales.

“En la parte de medicamentos estamos mal”, dijo Fretes, durante un recorrido que realizó hoy por los servicios del IPS en el Chaco paraguayo. Sin medias tintas, la máxima autoridad de la previsional reconoció que el sistema de salud atraviesa una de sus etapas más críticas, atribuyendo la debacle a una combinación de desidia administrativa y una asfixiante falta de liquidez financiera.

En IPS, proceso burocrático “impide el cambio”

Al ser consultado sobre el estado de los insumos y el servicio, el presidente fue categórico: “Estamos mal porque se dejó caer y existe un proceso burocrático-administrativo que nos impide a nosotros cambiar eso de la noche a la mañana”.

El titular del IPS subrayó que la gestión está atada de pies y manos por el marco legal vigente. Según sus declaraciones, la institución se encuentra en una encrucijada donde la urgencia de los pacientes choca contra la rigidez de las leyes de contrataciones.

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“La ley nos obliga a actuar dentro de un proceso, o si no, nosotros vamos a terminar procesados”, explicó Fretes, dejando entrever el temor a las consecuencias legales que paralizan la capacidad de respuesta inmediata de la previsional.

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“Ore mboriahu”: la confesión de la quiebra técnica

El momento más revelador de la entrevista ocurrió cuando Fretes utilizó el guaraní para describir la realidad financiera del instituto: “Ore mboriahu” (somos pobres).

“Nunca el Instituto de Previsión Social llegó en esta situación en que no tenemos plata para continuar con agilidad los procesos”, sentenció Fretes.

El presidente reveló que el instituto ha convocado a un equipo económico especial para realizar una reingeniería profunda de la estructura financiera del IPS. “El asegurado no tiene por qué pagar el pato de las malas administraciones”, expresó Fretes.

Presidente del IPS pidió paciencia

Pese a admitir que es consciente de que la palabra “paciencia” se ha convertido en un insulto para los miles de asegurados que no encuentran medicamentos básicos o que enfrentan procesos interminables, Fretes hizo un pedido final.

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“Yo sé que es una palabra ‘argelada’ (desagradable), paciencia, porque están podridos de escuchar la palabra paciencia, pero vamos a poner la mayor celeridad posible”, dijo Fretes.

Isaías Fretes promete descentralizar la atención en el Chaco

Fretes, junto a una gran comitiva del ente, recorrió esta mañana centros asistenciales en Villa Hayes y Benjamín Aceval, poniendo el foco en la necesidad de ampliar horarios de atención y transparentar la gestión ante una crisis de insumos y recursos.

Durante su recorrido, uno de los compromisos más tangibles asumidos por la administración de Fretes durante la visita al Puesto Sanitario de Villa Hayes fue la implementación de atención los días sábados.

Tras constatar que el centro se encontraba cerrado, se anunció una hoja de ruta para la cobertura extendida. Según lo ratificado por Derlis León, gerente de Salud, el puesto sanitario comenzará a operar este sábado con un cronograma escalonado.

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Durante la fase inicial la atención será hasta las 13:00. Sin embargo, León afirmó que la meta a corto plazo es la extensión progresiva del servicio hasta las 19:00. “Las personas también se enferman los sábados. La enfermedad no elige día”, aseguró Fretes.

Entre los anuncios y la dura realidad financiera

A pesar del optimismo proyectado por la presidencia, la realidad que enfrenta el IPS es compleja. El consejero representante del Ministerio de Salud, Jimmy Jiménez, puso números a la crisis, reconociendo limitaciones presupuestarias críticas y problemas estructurales en la cadena de suministro de medicamentos.

“Necesitamos una inyección económica importante para salir de este atolladero y también procesos administrativos más ágiles para responder mejor a la ciudadanía”, admitió el consejero.

Fretes intentó balancear el panorama citando avances recientes que, según su administración, ya estarían dando frutos: