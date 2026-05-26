Asunción: vecinos de Las Mercedes exigen freno a invasión “ilegal” de bares

La agrupación vecinal “Salvemos Las Mercedes” presentó esta semana una denuncia formal ante el intendente de Asunción, Luis Bello (ANR-cartista), contra lo que consideran la apertura irregular de locales comerciales en su barrio. Los residentes solicitan una intervención institucional inmediata frente a las actividades denunciadas.

El relevamiento de datos realizado por los propios afectados identificó un total de 42 establecimientos gastronómicos en funcionamiento dentro de la zona residencial. La denuncia indica que la mayoría de estos comercios opera bajo la modalidad de “hechos consumados”, habilitando sus instalaciones y colocando mesas en las veredas sin contar con la Licencia Municipal de apertura.

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Esta denuncia formal se da frente a la falta de respuestas de la comuna a las manifestaciones públicas de los pobladores del barrio a finales de marzo. En ese periodo, los vecinos ya denunciaron los niveles de ruido y la ausencia de fiscalizaciones efectivas.

El barrio Las Mercedes atraviesa un proceso de transformación urbana calificado por especialistas, como la arquitecta Melin Pekholtz, como de gentrificación. Para la urbanista, este fenómeno se caracteriza por la “reconversión urbana en áreas vitales que incrementan el valor del suelo a través del desplazamiento de los habitantes originales”, lo que altera la fisonomía y la densidad de ocupación del barrio original.

Proliferación va en contra del Plan Regulador de Asunción, reclaman

Los vecinos de Las Mercedes reclaman que, de acuerdo con el Plan Regulador de Asunción, este territorio se encuentra catalogado bajo la categoría de Área Residencial AR3b. Esta zonificación establece de forma taxativa que el uso del suelo debe ser prioritariamente habitacional, limitando las actividades comerciales de alto impacto.

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Los vecinos afirman que, mientras ellos cumplen con el pago de altos impuestos inmobiliarios correspondientes a esa clasificación, en el barrio se registra la proliferación de estos establecimientos que generan niveles elevados de polución sonora, que persisten de manera habitual hasta la madrugada. A esto se suman problemas de salubridad pública derivados de la acumulación de basura en las calles colindantes a los negocios.

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Asimismo, advierten de dificultades en la movilidad urbana debido al estacionamiento incorrecto de vehículos sobre las aceras peatonales, lo que interrumpe el libre tránsito y bloquea los accesos de los garajes particulares. Mencionan como agravante la presencia de cuidacoches y la emisión constante de humo u olores a través de chimeneas que no cumplen con los requisitos técnicos de filtrado.

Los pobladores de Las Mercedes sustentan su reclamo en los artículos constitucionales que garantizan el derecho a la calidad de vida y a un ambiente saludable. Los residentes exigen la aplicación inmediata del artículo 99 de la Ley Orgánica Municipal que, aseguran, faculta a la Intendencia a ordenar la clausura preventiva o inhabilitación de los locales infractores.

Vecinos se movilizan ante la Junta Municipal para exigir clausuras

El perímetro afectado por la proliferación comercial abarca el cuadrante comprendido entre las avenidas España y Perú y las calles Defensa Nacional y General Santos. El petitorio exige suspender el otorgamiento de nuevas patentes comerciales en dicho sector urbano. De igual modo, los vecinos requieren controles nocturnos rigurosos mediante la utilización de decibelímetros debidamente calibrados y certificados.

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Como medida de presión política, la organización barrial convoca a una movilización pacífica para mañana miércoles, durante la sesión ordinaria de la Junta Municipal de Asunción. El objetivo de la convocatoria es exponer la problemática ante los concejales y conseguir un dictamen legislativo que ordene el cese de las actividades irregulares.

Debate técnico: gentrificación o “subida de estándares”

En conversación con ABC, la arquitecta Melina Pekholtz sostuvo que Las Mercedes sufre un incipiente proceso de gentrificación, que incrementa el valor del suelo mediante el desplazamiento de los habitantes originales. Advirtió que la sustitución de comercios históricos por locales orientados al consumo “global” destruye la identidad de los barrios.

Frente a estas críticas, el jefe de Uso de Suelos de la Municipalidad, Carlos Schroeder, rechazó el diagnóstico de gentrificación y afirmó que se trata de una subida de estándares. Aseguró que el proceso es positivo debido al desarrollo comercial impulsado por la demanda universitaria y gastronómica.

Respecto a las molestias reportadas, el representante municipal deslindó la responsabilidad de su departamento y argumentó que existe un abuso por parte de ciertos locales nocturnos. El funcionario señaló que las tareas de control corresponden a la Policía Municipal Fiscalizadora.

Schroeder había defendido la sustitución de casas antiguas, por torres de departamentos, afirmando que la arquitectura moderna ejerce un filtro de seguridad. Declaró textualmente que el edificio trae vivienda al barrio y no “gente vai”.