CNC: estudiantes de Diseño Gráfico dan clases en laboratorio por falta de aula

Estudiantes del Colegio Bernardino Caballero de Asunción, más conocido como Colegio Nacional de la Capital (CNC), denuncian que la falta de aulas continúa afectando el desarrollo normal de las clases, pese a la reciente reinauguración de la infraestructura de la institución, acto realizado hace dos meses en el que incluso participó el presidente Santiago Peña.

Abigail Quintana, estudiante del segundo año de Diseño Gráfico, reveló este miércoles que junto con sus compañeros de dicha especialidad siguen desarrollando clases en el laboratorio de químicas debido a que no cuentan con un aula designada para su especialidad.

El director de la institución, Blas Dubrez, prometió ayer que para hoy la falta de aula para los alumnos de Diseño iba a subsanarse. Sin embargo, los estudiantes de esta especialidad siguen dando clases en el laboratorio.

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Diseño gráfico requiere de mesas adecuadas

Quintana también reclamó habilitación de un espacio adecuado para el desarrollo de las actividades académicas. Explicó que el laboratorio dispone de mesadas con canillas, una estructura que dificulta la realización de los trabajos requeridos en la formación técnica.

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Según detalló, necesitan mesas adaptadas a las exigencias de la especialidad. Además, señaló que esta situación está generando la pérdida de clases que consideran fundamentales para su proceso de aprendizaje.

“Necesitamos ese espacio. Se nos vendió que tenemos un aula destinada para diseño gráfico con mesas especiales para el técnico, cuando no es así. Las mesas están recorriendo por todo el colegio, incluso rompiéndose por alumnos y no hay ninguna respuesta clara. Tampoco el director da la cara”, lamentó Kevin Martínez, alumno.

Estudiantes cuestionan reducción de aulas en CNC

Los estudiantes también manifestaron que las obras ejecutadas en la institución derivaron en la eliminación de dos aulas, una de las cuales correspondía anteriormente al bachillerato técnico en Diseño Gráfico.

La situación genera preocupación entre los alumnos, quienes sostienen que la infraestructura aún no responde a las necesidades de la comunidad educativa pese a los anuncios realizados durante la reinauguración.

“El presidente Santiago Peña vendió en sus redes prácticamente que el colegio ya estaba en condiciones cuando no es así, muchas cosas le falta a este colegio. Él para sus redes vino y dijo que estaba todo, pero no es así”, cuestionó Micaela Monges, estudiante.

Por otra parte, los estudiantes de Diseño reclamaron la privisión de computadoras para el desarrollo de las clases pertinentes. Cuestionaron que, aunque les informaron que los equipos informáticos ya se encuentran en la institución, estos todavía no fueron instalados.

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Dudas sobre la culminación de las obras en CNC

Los alumnos señalaron que no cuentan con información precisa sobre la fecha de conclusión total de los trabajos iniciados el año pasado.

Esta situación se da a dos meses de que el presidente Santiago Peña haya inaugurado mejoras y afirmara que la institución, dependiente del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), “está más fuerte que nunca”.