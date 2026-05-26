CNC: Peña presumió obras hace dos meses, pero estudiantes siguen sin aulas

En el Colegio Nacional de la Capital (CNC) continúa la crisis luego casi dos meses de la inauguración de las mejoras, cuando el presidente de la República, Santiago Peña, aseguró que la emblemática institución educativa “está de vuelta, más fuerte que nunca”.

Esta mañana, estudiantes del Bachillerato de Diseño Gráfico protestaron hasta llegar a la avenida Eusebio Ayala - realizaron un cierre intermitente de la arteria-, reclamando que siguen sin aulas y sin equipamientos para esta especialidad.

“Hace dos meses que Diseño Gráfico está sin clases, nosotros creemos que debe hacerse una redistribución de las salas de clase, porque aulas que eran para Diseño Gráfico le entregaron a otras especialidades”, manifestó Belén Chaparro, presidenta del centro de estudiantes.

La joven explicó que hay aulas que están sin ocuparse, pero que desconocen si están terminadas o si necesitan todavía alguna refacción, porque no reciben respuestas por parte de las autoridades de la institución, incluido el director, Blas Dubrez.

Alerta en el CNC: Diseño Gráfico tenía clases en laboratorio de Química

Cansados de las promesas, los jóvenes decidieron salir a las calles ante la falta de los salones. Los del segundo año de Diseño Gráfico, daban clases en un laboratorio de Química, sin muebles ni equipos necesarios para desarrollar el área técnica de esta especialidad.

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“Hace dos meses que estamos así, es muy incómodo para los compañeros dar clases en el laboratorio; no tienen espacio para las materias de Diseño, y tampoco tienen los muebles adecuados ni las herramientas para esta especialidad”, lamentó Belén Chaparro.

Hay tres movimientos estudiantiles fuertes en el Nacional de la Capital. Los tres apoyan la medida de los bachilleres de Diseño. Los jóvenes también denunciaron que luego de la ruidosa inauguración por parte del Gobierno, los equipos para este bachillerato específico siguen sin llegar.

Director admite falta de equipos en el CNC

El director del CNC, Blas Dubrez, admitió que siguen sin equipos para Diseño Gráfico. Lo grave del asunto es que afirmó que sí cuentan con las herramientas, sin embargo, las mismas permanecen guardadas en un depósito en la institución.

“No es que los estudiantes estén sin aulas, el tema es que están en un espacio que no es adecuado para el énfasis, pero para mañana ya se va a estar regularizando eso”, prometió.

Según el director, el aumento en el número de la matrícula -cuentan con 900 matriculados-, afectó a la organización del centro educativo, por lo que tuvieron el inconveniente con las salas para Diseño. Sobre los equipos, dijo que la empresa adjudicada debe todavía ensamblar y distribuir los accesorios pendientes en el colegio público.

En el CNC ya hubo problemas apenas se dio la reapertura, pues docentes afirmaron que no habían sido capacitados para el uso de las pizarras inteligentes que el ministro de Educación, Luis Ramírez, exhibió ese día. Decenas de estos pizarrones permanecieron también guardados en un depósito, sin usarse por varias semanas.

Estudiantes denuncian que director casi no asiste al colegio

Los estudiantes denunciaron también, que Blas Dubrez, director del CNC, nombrado poco antes de la pomposa reapertura, apenas aparece por la institución. Además, remarcaron que en dos meses, los alumnos de Diseño no recibieron respuesta alguna ante la falta de espacios.

En el 2016, Dubrez ya había sido denunciado por supuesto planillerismo cuando fue comisionado del MEC a la entonces Dirección de Migraciones. Finalmente, el caso terminó y el funcionario no llegó a sumario alguno.

“Es falso de toda falsedad. Hace 20 días justamente estamos con gente de la Dirección de Educación Departamental de capital. Ellos pueden corroborar esto, pero entiendo que es un colegio muy político y hay cosas que se manejan así”, afirmó.

Sobre las denuncias de planillerismo en Migraciones, indicó que también eran falsas, por lo que no se llegó al proceso sumarial.

El discurso de Santiago Peña para los estudiantes del CNC

El presidente de la República, Santiago Peña, en su discurso en la reapertura del colegio, aseguró a los jóvenes que “ustedes son el Paraguay que nos genera el mayor orgullo. Sueñen en grande. Sueñen cuando nadie les dice que va a ser posible. Sueñen gigante”. Sobre la obra, prometió que el “CNC está de vuelta, más fuerte que nunca”. A dos meses de este discurso, siguen los problemas de infraestructura en el local educativo.

La apertura también tuvo un fuerte tufo a proselitismo. El director del CNC, Dubrez, había hurreado al vicepresidente Pedro Alliana, presente en el lugar.

“Antes de culminar, muchas veces la emoción nos traiciona, porque realmente la honra que tengo en dirigirme a ustedes es superior a cualquier situación que pueda ocurrir. Por eso quisiera saludar a un gran hombre, gran compañero del presidente, al señor vicepresidente don Pedro Alliana y para darle un caluroso aplauso”, afirmó el director.

Obras siguen en el CNC

Los trabajos en el centro educativo comenzaron hace casi dos años, en el segundo semestre del 2024, financiadas por Itaipú, cuyo director es Justo Zacarías Irún, - parte del clan Zacarías Irún en Alto Paraná - por US$ 3,7 millones.

Fue adjudicada la constructora Implenia SA, cuyos representantes legales son Diego Bentel, Santiago Sapena Pastor Schussmuller y Tatiana Mikelj. Los trabajos continúan principalmente en el sector de las canchas y el tinglado.