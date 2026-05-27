¿Cómo acceder a la atención neumológica por telemedicina del IPS?

¿Vive en el interior y requiere atención neumológica? El Instituto de Previsión Social (IPS) anunció a sus asegurados en todo el país sobre la habilitación de consultas de Neumología y estudios de espirometría mediante telemedicina.

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Esta modalidad, operativa desde abril de 2024, tiene como objetivo brindar atención especializada a los pacientes del interior, eliminando los costos y el desgaste físico que implica trasladarse hasta el Hospital Central en Asunción, aseguran desde la previsional.

¿Cómo funciona la consulta virtual en IPS?

El sistema utiliza tecnología avanzada que permite una evaluación clínica completa a distancia. Desde el IPS se explica que la consulta se realiza mediante una red de soporte asistido en el centro de salud local, donde el paciente cuenta con el acompañamiento de personal de salud capacitado y equipos especializados, tales como:

Estetoscopio digital (para auscultación de pulmones).

Espirómetro (para evaluar la función pulmonar).

Saturómetro y monitor de signos vitales (para control en tiempo real).

A través de esta plataforma, el neumólogo en Asunción puede observar al paciente, escuchar sus pulmones y analizar los resultados de los estudios en tiempo real, garantizando una atención diagnóstica precisa.

Paso a paso para acceder al servicio

Para utilizar este beneficio, los asegurados deben seguir este procedimiento:

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Acuda a su centro de salud local: El agendamiento no se realiza vía telefónica desde Asunción, sino directamente en el área de Admisión de su IPS regional o local habilitado para telemedicina. Solicite el turno: Indique al personal administrativo que requiere una consulta o estudio de espirometría a través del sistema de telemedicina de Neumología. Acudir a la cita: El día del turno, preséntese puntualmente en su centro de salud. Allí, el personal asistencial le ayudará a conectarse con el especialista del Hospital Central mediante los equipos de video y diagnóstico digital. Seguimiento: El especialista determinará, según su diagnóstico, si requiere continuidad de tratamiento o nuevos controles virtuales.

Detalles clave a tener en cuenta

Disponibilidad: El programa cuenta actualmente con 12 turnos semanales , lo que permite atender a cerca de 96 pacientes al mes .

Beneficiarios: Está especialmente diseñado para pacientes con enfermedades respiratorias crónicas o aquellos que requieren seguimiento especializado y residen en zonas alejadas de los centros de referencia.

Ahorro: Esta modalidad representa un beneficio directo para el bolsillo del asegurado, al evitar gastos innecesarios en traslados, pasajes y estadías.

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Si se cuenta con un diagnóstico previo o estudios anteriores, se recomienda llevarlos el día de la consulta virtual para facilitar la valoración del especialista. Desde el IPS indican que para más información sobre la disponibilidad de este servicio en cada localidad, el asegurado debe acercarse a la oficina de atención del centro de salud más cercano.