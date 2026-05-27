Copia Fiel 2.0: Jueza envía a prisión al precandidato cartista a concejal de Luque

La prisión preventiva de Roberto Cubilla Sanabria, precandidato a concejal de Luque por un sector del Movimiento Honor Colorado y procesado en el caso Copia Fiel 2.0, fue dictada esta siesta por la jueza de Garantías Especializada en Crimen Organizado del Tercer Turno Rosarito Montanía.

El candidato a concejal del equipo que busca llevar a la intendencia de Luque a Hugo Farías está procesado como presunto autor de lavado de dinero, en su modalidad de frustrar el comiso; coautor de asociación criminal, instigador del hecho punible de producción inmediata de documentos públicos de contenido falso y autor del uso de documentos públicos de contenido falso.

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Según los investigadores del caso Copia Fiel 2.0 Cubilla Sanabria era el encargado de encontrar o de buscar a diferentes personas y elegir a determinados notarios para concretar las transferencias de los bienes de la familia del extinto exdiputado cartista Eulalio “Lalo” Gomes y su hijo Alexandre Rodrigues Gomes.

Asimismo, Montanía dictó el arresto domiciliario para los supuestos secretarios del candidato a edil luqueño, Roberto Santiago Ayala Galeano y César García; procesados como presuntos cómplices de lavado de dinero y coautores de la asociación criminal.

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