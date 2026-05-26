Copia Fiel 2.0: detienen a otros dos sospechosos vinculados a precandidato cartista

La investigación denominada “Copia Fiel 2.0” registró este martes nuevas detenciones con la captura de César García y Roberto Ayala.

Según fuentes, estos detenidos serían presuntos prestanombres de Roberto Cubilla Sanabria, considerado por los investigadores como la cabeza de una estructura dedicada al blanqueo y ocultamiento de bienes para evitar su eventual comiso judicial.

Con estas aprehensiones, ascienden a tres los detenidos en el marco del operativo, luego de que durante la madrugada fuera arrestado Cubilla Sanabria en su vivienda ubicada en la ciudad de Luque.

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Fiscalía prepara imputació

El fiscal Alejandro Cardozo informó que la imputación contra los detenidos será formalizada en el transcurso de la jornada, aunque indicó que todavía se encuentran definiendo los hechos punibles que serán atribuidos a cada uno de los involucrados.

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El representante del Ministerio Público agregó que los procedimientos continúan y que los allanamientos siguen desarrollándose dentro de la investigación abierta para identificar a todos los integrantes de la supuesta organización.

El operativo “Copia Fiel 2.0”, ejecutado este martes, permitió la captura de Roberto Cubilla Sanabria, precandidato cartista a concejal de Luque por la Asociación Nacional Republicana (ANR) e integrante del equipo político del aspirante a la intendencia Hugui Farías.

Roberto Cubilla, señalado como pieza clave de la estructura

De acuerdo con los investigadores, Cubilla sería una pieza clave dentro de una red que operaba para ocultar inmuebles y otros activos pertenecientes a personas procesadas por narcotráfico y lavado de dinero, incluyendo bienes vinculados al fallecido diputado Eulalio “Lalo” Gomes.

Desde la Policía informaron que los procedimientos forman parte de la segunda etapa de la investigación conocida como “Copia Fiel”.

En esta fase, agentes fiscales especializados en Crimen Organizado encabezaron cinco allanamientos simultáneos, entre ellos el realizado en la residencia de Cubilla Sanabria, con el objetivo de recolectar documentos, dispositivos electrónicos y otros elementos de interés para la causa.

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Según explicaron, las investigaciones apuntan a que el esquema investigado no solamente habría operado para la familia Gomes, sino también para otras organizaciones criminales cuyos bienes estaban bajo la mira de las autoridades.