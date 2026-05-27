Desde mañana, estos serán los nuevos desvíos en zona de Avelino Martínez

En esta segunda etapa de obras en Avelino Martínez, el cierre afectará un tramo de aproximadamente 600 metros, entre la calle Santo Tomás y la avenida del Agrónomo. Las restricciones se aplicarán de manera progresiva, por sectores, durante un periodo estimado de tres meses.

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Desvíos para vehículos livianos

Los conductores de automóviles y otros vehículos livianos que necesiten circular hacia la zona de la avenida del Agrónomo deberán utilizar calles alternativas.

El circuito habilitado incluye las calles:

Del Maestro

Cantalicia Lugo

Fernando de Pinedo

Juan León Mallorquín

Para retomar la circulación sobre Avelino Martínez, podrán reincorporarse a través de:

Santo Tomás

Del Maestro

San Nicolás

Coronel Bogado

Avenida del Agrónomo

Las autoridades estiman que los automovilistas deberán prever un recorrido adicional de entre 1,5 y 2 kilómetros. Por ese motivo, se insta a la ciudadanía salir con anticipación y prever posibles retrasos al pasar por la zona.

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Desvíos para tránsito pesado

En el caso de camiones y vehículos de gran porte, el itinerario alternativo será distinto al de los automóviles.

El tránsito pesado deberá circular obligatoriamente por las avenidas Ciencias Veterinarias y Arsenales, debido a las características de las calles internas de la zona.

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¿Cuánto durarán las obras?

Según el cronograma previsto, los trabajos en este tramo de Avelino Martínez se extenderían aproximadamente por tres meses.

La promesa del Ministerio de Obras Públicas es que cada zanja abierta será cerrada en dos días, para evitar periodos largos de afectación económica a frentistas.

La obra está adjudicada por un monto superior a G. 242.000 millones y contempla la rehabilitación integral de Avelino Martínez y su continuación Luis María Argaña (Tres Bocas), totalizando así casi seis kilómetros divididos en dos frentes. El costo por kilómetro es de US$ 6,6 millones.

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