Informe de UNESCO cuestiona injerencia política en escuelas

La delegación de la Unesco (Organización de las Naciones Unidas para la educación, cultura y comunicación) en Paraguay y la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), presentaron esta mañana el informe sobre Monitoreo Global de la Educación (GEM) 2025.

La presentación, que se realizó en la sede de Flacso, se dio en el marco del evento denominado “Liderazgo educativo para el futuro en Paraguay”. El reporte internacional resalta el papel fundamental que cumple “un buen director o directora” para la mejora de los aprendizajes.

Por ejemplo, el informe señala que en Estados Unidos, se calcula que las contribuciones en materia de liderazgo de directores y docentes, contribuyen hasta en un 27% a la mejora del aprendizaje de sus alumnos. “Los directores eficaces sacan lo mejor del alumnado”, indican.

A nivel mundial, el 57% de los países esperan que los directores proporcionen información al profesorado, basada en sus observaciones. Sin embargo, la Unesco alerta que la proporción de directores de secundaria que supervisan las actividades docentes descendió del 81% en 2015 al 77% en 2022, en los países de ingresos altos.

¿Por qué limitar la injerencia política mejora los aprendizajes? Esto dice la Unesco

La Unesco asegura que un liderazgo eficaz exige prácticas de contratación justas, confianza y oportunidades de crecimiento en las escuelas públicas.

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“Limitar la discrecionalidad política (injerencia) en el nombramiento de los directores de escuela mejora los resultados escolares”, asegura el informe. Sin embargo, a nivel mundial, sólo el 63% de los países cuentan con procesos de contratación de directores de escuela abiertos y competitivos en la educación primaria y secundaria.

Nancy Ovelar, embajadora de la Unesco en Paraguay, presente en el evento, afirmó que en el país existe un sistema meritocrático, por el cual docentes con muchos años de experiencia se postulan para ser directores.

“Se presentan las personas que tienen muchos años de experiencia, pero en aula. No puede un maestro que estuvo 20 años en el aula, saber dirigir una escuela por generación espontánea. Eso requiere competencia, requiere habilidad y requiere entrenamiento”, aseguró la embajadora.

Otros detalles del informe de la Unesco sobre la educación

La dirección de una institución educativa, debe profesionalizarse a través del establecimiento de normas de contratación claras, transparentes y basadas en el mérito, según la Unesco. “Los sistemas ineficaces tienen criterios de selección vagos que conducen a normas incoherentes que, además, pueden estar influidas por la política”, agregan.

Entre mediados del año pasado y este 2026 en el país, las denuncias por supuesta influencia partidaria, sobre todo en el nombramiento de cargos docentes, llegó hasta el Congreso Nacional, que pidió un informe al respecto al Ministerio de Educación y Ciencias (MEC). El pedido fue emitido por el diputado colorado abdista Roberto González.

“Estamos ante un festín de distribución política de rubros en todas las supervisiones del país. Con la figura del interinato, de los encargados de despachos, se está metiendo gente que ni siquiera está en los bancos de datos. Se está pisoteando a gente que se ha sacrificado”, denunció por su parte el diputado Diosnel Aguilera (PLRA, Frente Radical) sobre las denuncias que le llegan.

Arreo en el MEC: crecen denuncias por la injerencia partidaria en la educación

Funcionarios del MEC, fueron arreados nuevamente este lunes para una actividad proselitista organizada por la cartista Romina Medina, precandidata a concejala por Asunción, según denuncias. La postulante es esposa de Aníbal Zapattini, jefe de Gabinete del MEC y mano derecha del ministro de Educación, Luis Ramírez.

A propósito del liderazgo en educación, en octubre del año pasado, directores de escuelas públicas asuncenas habían sido utilizados también por Zapattini, para el acto de lanzamiento de la candidatura de su esposa, en un evento partidario realizado en la Asociación de Funcionarios del MEC (Afemec), ubicado en Lambaré.

Plan Nacional de Educación: esperan que documento sirva de apoyo

El MEC presentó el 28 de abril a sus directores, su propuesta preliminar del Plan Nacional de Educación 2050, luego del fallido Plan Nacional de Transformación Educativa 2030, que costó G. 22.000 millones.

Al respecto, la embajadora Nancy Ovelar manifestó que espera que este documento, sirva de insumo para debatir en este proyecto.

“Es un instrumento con elementos científicos que deben ser utilizados, debemos usarlos por la evidencia que tienen en el campo, que son las instituciones educativas”, declaró.

Rodolfo Elías, director de Flacso Paraguay, destacó la relevancia del reporte para el país, indicando que la formación de los directores de escuelas y colegios públicos es vital para mejorar el rezago en el aprendizaje de los estudiantes.