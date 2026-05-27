Pérdidas cloacales generan mal olor y caen directamente en subembalse de arroyo en Encarnación

Pobladores del barrio San Pedro Etapa 3 de Encarnación reclaman una solución a la pérdida constante del sistema cloacal en el sitio. Un registro ubicado en una de las calles principales vierte gran cantidad de aguas negras a la vía pública, que terminan en un cauce hídrico, según denuncian.

Refieren que a metros se encuentra una estación de bombeo que constantemente está averiada. Esto ocasiona que se vierta el material contaminante al subembalse del arroyo Yacu Paso, que desemboca en el arroyo Mboika’e.

Los lugareños manifiestan que la situación lleva al menos un año sin respuestas de las autoridades. “Más de un año que pedimos respuestas y la situación es insostenible, tenemos niños pequeños y es inaguantable el olor”, indicó Ramona Hulak, una pobladora del sitio.

Además, cuestionaron que candidatos quieren aprovecharse de la situación, pero sin proponer soluciones. “Todos vienen a sacarse la foto y después no pasa nada”, lamentó. Por su parte, el poblador Jorge Ruiz Díaz y recriminó que están cansados de las promesas porque al final las autoridades no hacen nada.

Pidió a las autoridades una solución, porque aparte del olor y la contaminación, la dejadez del arroyo se convierte en un peligro, debido a que propicia la convivencia de todo tipo de alimañas.

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Diputados suspende revisión

La Comisión de Entes Binacionales Hidroeléctricos de la Cámara de Diputados, presidida por Mauricio Espínola, suspendió una inspección que realizarían de las estaciones de bombeo del sistema de la red cloacal de la ciudad de Encarnación.

El diputado itapuense Carlos Pereira (PLRA) indicó que la noche de este martes le notificaron que la actividad prevista para este jueves quedó suspendida. Los mismos habían convocado a realizar el recorrido técnico ante informes de que habría estaciones de bombeo fuera de servicio.

También, la comisión tendría otros informes técnicos que indicarían un deterioro de la calidad del agua de los subembalses de arroyos que bordean la ciudad de Encarnación, Poti’y, Santa María, Yacupaso y Mboikaé. Esto, con relación a posibles descargas directas de la red cloacal ante la avería de las estaciones de bombeo.

Las estaciones están a cargo de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY). El director de Medio Ambiente de la EBY, José Alvarenga, habría referido que existe un proyecto de renovación de 39 de las 63 bombas de las estaciones en Encarnación, cuya vida útil se habría deteriorado y ocasiona constantes averías.

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Posible daño ambiental

La invasión de plantas acuáticas en los subembalses sería un síntoma de presencia de carga orgánica en estos cuerpos de agua. Según expertos, los arroyos subembalsados son vulnerables a la contaminación, debido a su naturaleza de poca velocidad de escurrimiento y baja capacidad de autodepuración.

Esto debería considerarse a la hora de tomar decisiones para interceptar de manera adecuada todo tipo de vertido que puede ser contaminante y afectar la calidad del agua en la ciudad.

A inicios del mes de mayo, se denunció el hallazgo de dos “lobope” o nutrias de río muertas a orillas del arroyo Mboika’e. Estos casos no fueron investigados ni esclarecidos para determinar si tuvieron relación con la calidad del agua de los subembalses.

Sin embargo, las instituciones, en vez de asumir su responsabilidad, la eluden culpándose entre sí y sin generar acciones que produzcan un impacto positivo en el ambiente.

El ingeniero ambiental Victoriano Vázquez resaltó la importancia de fortalecer la intercepción como clave para mantener la calidad del agua y el equilibrio ambiental. Para ello, el funcionamiento de las estaciones de bombeo es clave para evitar el vertido de aguas negras a los arroyos de la ciudad.