Planta de oxígeno del pabellón de contingencia del IPS Encarnación prácticamente nunca fue utilizada

Tras la inspección realizada el pasado 9 de mayo en el Hospital Regional de Encarnación del IPS, a cargo del nuevo presidente, Isaías Fretes, se identificó que ninguna de las cuatro plantas de oxígeno estaba en pleno funcionamiento. Los equipos fueron reparados y tres de ellos estarían operando actualmente.

La cuarta no contaría con conexión propia de transformador, por lo que se mantiene inoperativa. Según la directora del centro hospitalario, Patricia Silvero, con una de las plantas funcionales se abastecería la demanda del IPS en Encarnación.

Tras las reparaciones, la calidad del oxígeno producido alcanzó a superar el 90% de concentración, cumpliendo con los estándares necesarios. Anteriormente, no superaba el 80%. Con los equipos en funcionamiento, se estima una producción de 105 m³ con tres de los equipos funcionando, cuando la demanda es de unos 40 m³.

Silvero explicó que, además de la demanda del hospital, existe una demanda extrahospitalaria, debido a que la previsional provee oxígeno a pacientes que lo requieren, a quienes se recargan los galones sin costo. Por esa razón, existe la necesidad de una planta extra, mientras que la tercera sería de contingencia.

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Equipo en desuso

La cuarta planta de oxígeno había sido donada por la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) durante la pandemia de COVID-19, en 2021, junto al pabellón de contingencia. Esta obra fue realizada durante el gobierno de Mario Abdo Benítez y con Nicanor Duarte Frutos como presidente de la EBY, con una inversión de G. 21.912.000.000 en infraestructura y equipamiento.

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Según registros de la previsional, el equipo está prácticamente nuevo, ya que tiene 122 horas de uso, lo que equivale a cinco días de funcionamiento las 24 horas.

La médica explicó que la planta no tiene una conexión ni un transformador exclusivos. Está conectada a la línea de los pabellones de internación, por lo que sobrecarga el sistema, produce cortes. Este sería el motivo por el que dejó de utilizarse.

Para que funcione, sería necesario realizar la inversión en una nueva línea y un transformador. No obstante, con los que cuenta la previsional sería suficiente para la demanda actual, explicó.

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Redireccionarán el equipo

Por indicaciones del presidente del IPS, este equipo será inspeccionado y se preparará para ser trasladado a otra sede en el departamento. La doctora Silvero indicó que posiblemente lo instalen en la Unidad Sanitaria del IPS en Hohenau.

Por su parte, el actual titular de la EBY, Luis Benítez, declaró a la prensa que buscarán conformar una mesa con el Ministerio de Salud para evaluar el traslado a una unidad del Ministerio de Salud Pública que requiera este equipo.

Los mantenimientos de los equipos de la planta generadora de oxígeno del IPS Encarnación fueron realizados por un equipo técnico del Hospital de Especialidades Quirúrgicas Ingavi y del Hospital Central del IPS.

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Planta de oxígeno medicinal

Una planta generadora de oxígeno medicinal es un sistema industrial que extrae aire del ambiente y lo filtra mediante tecnología PSA (adsorción por oscilación de presión) para producir oxígeno con una pureza del 93% al 95%, apto para uso clínico.

Sirve para brindar un suministro constante, seguro e ininterrumpido de oxígeno a hospitales y centros de salud. Sus funciones principales incluyen: