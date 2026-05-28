CDIA: casos de violencia sexual y partos de niñas persisten en Paraguay

La CDIA, a través de su Observatorio, dio a conocer su Boletín Estadístico “Día Nacional contra el Abuso y la Explotación Sexual hacia Niñas, Niños y Adolescentes” y según detallan, este informe se basa en varias fuentes oficiales de instituciones estatales, como el Ministerio Público al igual que el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social.

“Las cifras que se publican muestran la situación de vulneración de derechos en la que viven miles de niñas, niños y adolescentes en Paraguay. Los datos señalan que durante el 2025 unas 3.591 niñas y adolescentes dieron a luz en el país. De ese total, 345 correspondían a niñas de entre 10 y 14 años", detallan.

Al respecto, la coordinadora advierte que detrás de estas cifras persisten situaciones de violencia sexual, desigualdades y falta de acceso efectivo a mecanismos estatales de justicia, protección y prevención, especialmente en territorios más vulnerables.

Asimismo, sostiene que los datos evidencian una “doble problemática”, ya que mientras que los mayores números absolutos de partos de niñas y adolescentes se concentran en departamentos con alta densidad poblacional como Central, Alto Paraná, Caaguazú, Itapúa y San Pedro, las mayores tasas de riesgo, es decir, la proporción de nacimientos por cada 1.000 niñas y adolescentes, se registran en Amambay, Boquerón, Canindeyú, Presidente Hayes y Concepción.

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Más de 23.000 nacimientos acumulados

Como parte del informe, la CDIA señala que “para dimensionar esta realidad”, la tasa nacional representa a 8,5 niñas y adolescentes -de 10 a 17 años- dando a luz por cada 1.000 y sumando un total de 23.499 nacimientos acumulados por partos de niñas y adolescentes entre el 2021 y el 2025.

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“El sistema de justicia y los mecanismos de atención estatal muestran brechas significativas frente a la alta cantidad de abusos”, agregan.

El boletín también revela que, en paralelo, durante el 2025 se registraron 3.386 víctimas del hecho punible de abuso sexual contra niñas, niños y adolescentes, lo que equivale a aproximadamente nueve víctimas por día, según datos del Ministerio Público.

“Esto significa que cada 2 horas y 36 minutos una niña, niño o adolescente fue víctima de abuso, siendo la proporción de niñas y mujeres adolescentes afectadas 4 veces mayor (82,8%) que la de varones (17,2%)”, mencionan.

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“Las acciones del Estado son insuficientes”

La CDIA detalla que la cantidad de víctimas asciende a 7.526 niñas, niños y adolescentes al considerar otros tipos penales que atentan contra la autonomía sexual, como explotación sexual, trata, estupro, pornografía, entre otros.

“A pesar de la magnitud de esta cifra, las acciones del Estado son insuficientes; los programas de prevención llegan a un porcentaje muy bajo en comparación al total de víctimas de abuso. Además, en el ámbito judicial, la brecha es gigantesca: entre 2020 y 2025 el número de víctimas registradas fue 12 veces mayor que las condenas dictadas por la Corte Suprema de Justicia", subrayan. Pese a que las denuncias registradas muestran un descenso respecto al pico alcanzado en 2022, cuando se contabilizaron 4.184 casos, la CDIA plantea las siguientes interrogantes:

“¿Disminuye la violencia o disminuye la confianza para realizar denuncias?

¿Guarda una relación con el descenso de la población de NNA en los últimos años?

“Desde la CDIA ponemos estos datos a disposición de la ciudadanía y de las autoridades públicas para promover un debate serio y tomar mejores decisiones. Insistimos en que la respuesta no debe centrarse únicamente en actuar después de que ocurran los hechos, sino en fortalecer políticas públicas de prevención, protección y acompañamiento, porque ‘responsabilidad es prevenir’. Se necesitan programas sostenidos, presupuestos adecuados y el involucramiento de toda la sociedad, pero por sobre todo, un verdadero compromiso del Estado", concluyen.

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