Peña inaugura el Museo Viedma, un nuevo pilar para la historia jesuítica en Paraguay

En un acto encabezado por el Presidente de la República, Santiago Peña, quedó formalmente inaugurado este jueves el Museo Viedma (MUVA) en la ciudad de San Ignacio, Departamento de Misiones.

Este nuevo centro cultural se erige como un nuevo bastión de la historia guaraní-jesuítica, consolidándose como un motor de desarrollo local y turístico para la región.

Durante la ceremonia, el mandatario destacó que la apertura del recinto trasciende la mera exposición de piezas históricas. “Este museo nace de una pasión y de un compromiso con nuestra memoria y con nuestra cultura. Además, es un acto de enorme generosidad y de una profunda responsabilidad con las futuras generaciones”.

El MUVA alberga una colección de 78 murales que, en palabras del Presidente, representan la obra de “un artista irreparable”.

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Para el Jefe de Estado, el valor de este espacio radica en su capacidad de síntesis histórica: “Aquí se resguardará una parte invaluable del acervo cultural paraguayo, aquí habitarán la doble memoria: la jesuítica y la guaraní, que marcaron profundamente la historia de nuestra Nación y de toda la región”.

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El mandatario enfatizó que el nuevo museo es un espacio donde “dialogan el arte, la espiritualidad, la historia y el conocimiento”, lo cual, a su juicio, “fortalece nuestra identidad cultural y además amplía las posibilidades del turismo cultural de una manera inimaginable”.

Apuesta por el desarrollo y la inversión privada

Más allá del valor histórico, Peña subrayó el impacto socioeconómico que estos proyectos generan en las comunidades. “Cada museo, cada sitio histórico recuperado, cada espacio patrimonial puesto en valor, genera oportunidades para las comunidades, dinamiza la economía local y posiciona al Paraguay, como un país que valora y protege su historia”, afirmó.

En su discurso, el Presidente realizó un llamado a la sociedad civil y al sector empresarial para replicar este tipo de iniciativas: “Necesitamos más Manuel Viedma. Necesitamos más paraguayos y paraguayas que se animan a apostar por la cultura”.

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Asimismo, instó a fomentar la inversión en centros culturales, industrias creativas y espacios de memoria.

Finalmente, el mandatario recordó el compromiso de su administración con la preservación del acervo nacional: “Desde el Gobierno estamos impulsando el programa Ateconderá, un programa sin precedente de salvaguardia, restauración y puesta en valor del patrimonio cultural material del Paraguay”.