Buscan a familiares de hombre que está internado tras un accidente de tránsito

El Ministerio Público emitió este viernes una solicitud urgente dirigida a la ciudadanía en general para intentar localizar a los familiares o allegados de Isabelino Aniceto Aquino Toledo, quien se encuentra internado en el Hospital de Trauma, en Asunción. El requerimiento fue formulado por la agente fiscal Cynthia Torres, titular de la Unidad Penal N.° 1 de la Fiscalía Zonal de Mariano Roque Alonso.

De acuerdo con los datos proveídos, el hombre ingresó al centro asistencial de referencia tras sufrir un accidente de tránsito en la mencionada ciudad, pero debido a su condición de salud, no pudo aportar datos precisos sobre su identidad ni sobre sus parientes; tampoco hasta la fecha nadie se acercó al hospital a preguntar por él.

Ante esta situación, la Fiscalía busca dar con personas que puedan reconocerlo para que lo acompañen en su proceso de recuperación y asistan en los trámites médicos correspondientes.

Lea más: Video: colectivo atropella a una estudiante de 14 años en Asunción

Canales habilitados para aportar información

Cualquier información o novedad puede ser comunicada a la Comisaría 10ª de Mariano Roque Alonso, a través del teléfono 021 752 201. También se puede acudir directamente a la oficina de Servicio Social del Hospital de Trauma.

Asimismo, se solicita la difusión de la información para facilitar que el mensaje llegue a los allegados del afectado.

Lea más: Gral. Caballero: joven cantante caazapeña fallece en vuelco de camioneta sobre la ruta PY10