La reacción de “Bachi” Núñez a los carteles ofensivos en CDE: “Pediré informes detallados”

La instalación de una serie de carteles publicitarios con mensajes explícitamente ofensivos hacia el Paraguay, ubicados sobre la Ruta PY02 a escasos metros del Puente de la Amistad en Ciudad del Este, escaló al plano político. El presidente del Congreso, el senador colorado Basilio “Bachi” Núñez, sumó su voz de repudio a través de sus redes sociales exigiendo acciones inmediatas.

“Una verdadera vergüenza permitir publicidad en plena vía pública que fomenta el etnocentrismo en nuestro propio territorio. En la próxima sesión pediré informes detallados para corregir esta situación y proteger nuestra identidad cultural paraguaya. No podemos seguir normalizando mensajes que menosprecian lo nuestro, escribió Núñez en su cuenta oficial en la red social X (anteriormente Twitter).

Una verdadera vergüenza permitir publicidad en plena vía pública que fomenta el etnocentrismo en nuestro propio territorio.

En la próxima sesión pediré informes detallados para corregir esta situación y proteger nuestra identidad cultural paraguaya. No podemos seguir normalizando… https://t.co/vwHJJRZg24 — Bachi Nuñez (@bachinunezpy) May 29, 2026

El titular del Poder Legislativo calificó el hecho como una provocación que no se puede permitir e hizo un llamado al trabajo coordinado con las distintas comunas que comparten frontera con países de la región.

“No vamos a permitir que estas provocaciones se repitan en territorio paraguayo. Esta situación obliga a observar la situación de las ciudades fronterizas. Voy a trabajar con los colegas para que coordinadamente con municipios nos aseguremos de hacer prevalecer nuestra soberanía e identidad”, concluyó.

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Insulto a Paraguay en su propio territorio

Las gigantografías en cuestión, que fueron colocadas en la franja de dominio del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y que presuntamente figuran a nombre de la empresa Fast Print, desataron una ola de rechazo masivo.

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Los paneles contenían leyendas en portugués como “Brasil Mandou e Desmandou no campo e na política” (“Brasil mandó e hizo lo que quiso en la cancha y en la política”), acompañadas de la polémica imagen del expresidente brasileño Jair Bolsonaro golpeando visualmente a un jugador con la camiseta albirroja.

El material publicitario remataba de forma desafiante con la frase: “Aqui é Brasil, respeita” (“Aquí es Brasil, respeta”), a pesar de estar instalado en territorio paraguayo.

Furia ciudadana y medidas oficiales

La reacción no se hizo esperar en Ciudad del Este. Pocas horas después de que los carteles ganaran notoriedad en las redes, un grupo de ciudadanos indignados se convocó en el acceso a la ciudad y destruyó por completo la

s polémicas estructuras, arrancando las lonas con las leyendas consideradas un insulto a la patria.

Por su parte, la Municipalidad de Ciudad del Este también emitió un duro comunicado de repudio e inició un sumario administrativo para deslindar responsabilidades y evaluar multas contra la firma publicitaria responsable de explotar dichos espacios.

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