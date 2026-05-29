Lanza campaña de solidaridad para recolectar abrigos para comunidades indígenas del Chaco

Con el objetivo de brindar protección y asistencia a las poblaciones más vulnerables ante el descenso de las temperaturas, la Dirección de Derechos Étnicos del Ministerio Público ha puesto en marcha una campaña solidaria de recolección de abrigos.

La iniciativa está dirigida específicamente a asistir a las comunidades indígenas del Chaco paraguayo, quienes enfrentan condiciones climáticas extremas durante la temporada invernal.

La campaña busca recolectar todo tipo de prendas y elementos que garanticen el resguardo contra el frío. Se reciben donaciones de:

Abrigos y camperas.

Frazadas y mantas.

Ropa de invierno en general.

Accesorios: gorros, bufandas y guantes.

Calzados.

Esta acción busca beneficiar directamente a niños, niñas, adolescentes, adultos y personas de la tercera edad que residen en la Región Occidental del país y que requieren apoyo urgente para sobrellevar los meses de mayor impacto climático.

Lea más: Bajas temperaturas: lanzan operativo para asistir a niños vulnerables

Las donaciones pueden ser entregadas bajo las siguientes coordenadas:

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lugar: Oficina de la Dirección de Derechos Étnicos del Ministerio Público (Rodríguez de Francia y Capitán Figari, Asunción).

Horario: Lunes a viernes, de 07:00 a 13:00.

Fecha límite: La recepción de aportes estará habilitada hasta el 20 de julio de 2026.

Contacto: Para dudas o más información, los interesados pueden comunicarse al número (0992) 205-641.

Esta campaña reafirma el compromiso institucional con la protección y el acompañamiento constante a los pueblos indígenas, promoviendo la solidaridad como herramienta clave para mejorar las condiciones de vida de las comunidades en situación de vulnerabilidad durante este invierno.