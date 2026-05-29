Video: trifulca en La Paloma involucraría a precandidato de HC y pariente de Cristina Villalba

Uns trifulca entre simpatizantes del Partido Colorado se registró ayer en el centro del distrito de La Paloma del Espíritu Santo, Caninideyú, que fue filmada por varias personas y difundida hoy por varios medios locales.

Según la información que trascendió, el principal involucrado y quien resultó más golpeado fue Marcelo Villalba, precandidato a intendente por el movimiento oficialista Honor Colorado.

Villalba además proviene de una familia tradicionalmente política, entre cuyos miembros se destaca Cristina Villalba, cuestionada diputada colorada de Canindeyú.

De acuerdo a las publicaciones, el “moquete” se trasladó hasta la sede de la Comisaría, a la que acudieron los simpatizantes de los dos movimientos para hacer las denuncias correspondientes.

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“Moquete” en La Paloma

Hasta el momento, no se sabe el motivo de la pelea, ya que ni desde el movimiento oficialista ni desde el movimiento de colorados disidentes dieron explicaciones.

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Según confirmaron autoridades policiales locales, la pelea se dio en el centro de la ciudad, pero no se realizó denuncia formal, como así tampoco confirmaron la identidad de los involucrados.

Lo que sí pudieron confirmar es la intervención policial a fin de evitar que la pelea pase a mayores.