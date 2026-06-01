Funcionarios del Hospital de Calle´í cortan fila e impiden que pacientes puedan realizarse análisis

Los pacientes que acuden al Hospital General de San Lorenzo -más conocido como Hospital de Calle’í-, lamentaron que nuevamente los funcionarios hayan recurrido a cortar la fila de las personas que van al centro asistencial a hacer sus análisis clínicos.

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Manifestaron, que esta es una práctica común, y piden que todos los pacientes sean atendidos, ya que es un derecho que les corresponde y que está garantizado el acceso a la salud.

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Mencionan, que muchos pacientes, llegan al hospital desde distintas ciudades, y que forman las filas desde temprano, incluso desde la madruga para conseguir turno, pero que pese a todo el esfuerzo muchas veces regresan a sus casas sin haberse realizado los análisis clínicos.

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Doña Estefanía Recalde, de 65 años, lamentó la situación, y repudió el hecho. “Las autoridades de este hospital de seguro saben lo que ocurre, porque los funcionarios solo cumplen lo que se les indica. Venimos desde lejos, y nos cortan la fila. Esto es una falta a nuestros derechos como paraguayos”, manifestó.

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La directora del Hospital, Dra. Sofía Ramos, desmintió que los funcionarios corten la fila de pacientes. Dijo que la atención a los pacientes es hasta las 08:00 de la mañana, y que ellos tienen un protocolo que socializan, y que los que llegan después de esos horarios ya no son atendidos.

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“No damos números porque los pacientes venden. Los que llegan después de las 08:00 son los que piden ser atendidos, y tenemos un protocolo que seguimos”, explicó.