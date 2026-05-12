Hospital de Calle’i: pacientes soportan largas horas en filas para realizar análisis clínicos

Desde tempranas horas, expuestos al intenso frío, este martes decenas de pacientes tuvieron que formar largas filas —que llegan hasta la calle— para acceder a un turno en el área de Laboratorio del Hospital de Calle’í. Los usuarios, que provenían de distintos puntos del departamento Central, se vieron forzados a madrugar.

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Según los reclamos, muchos llegaron a las 03:00 de la madrugada con la esperanza de acceder a consultas y estudios laboratoriales.

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La desidia en el Hospital Distrital de San Lorenzo, ubicado en Calle’i, es una constante, y la sobrecarga en los servicios ocurre paralelamente a la falta de inversión en centros asistenciales de otras ciudades.

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Los pacientes denunciaron que también deben aguantar malos tratos, como fue el caso de Venancio Cartamán, quien llegó al nosocomio desde la ciudad de Fernando de la Mora para realizarse análisis clínicos. Pese a su avanzada edad, fue obligado por un guardia a formar una larga fila.

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“Desde las 03:00 de la madrugada estoy formando la fila. Pregunté si podía ser atendido con prioridad y me dijeron que forme la fila, y me hicieron formarla de nuevo”, reclamó el paciente.

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Por otro lado, Lidia Espínola, oriunda de Capiatá, acudió al centro asistencial para realizarse un análisis de sangre a fin de controlar su estado cardíaco. Sin embargo, le informaron que el equipo utilizado para ese estudio se encontraba averiado y que no hay una fecha definida para la reanudación del servicio.

Los usuarios reclamaron que se dé prioridad a los adultos mayores y a las embarazadas, quienes también deben permanecer durante varias horas a la intemperie.

La directora del hospital, doctora Sofía Ramos, manifestó que en el centro asistencial brindan todos los servicios y que siempre otorgan atención prioritaria a las personas de la tercera edad, así como a las mujeres embarazadas.