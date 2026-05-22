Hospital veterinario de Luque se licitará en un mes y anuncian otra sede en Loma Plata

El proyecto del primer Hospital Veterinario Público y de Alta Complejidad de Paraguay entra en su etapa inicial. El titular de la Dirección Nacional de Defensa, Salud y Bienestar Animal, Héctor Rubin, confirmó que tras pasar trámites burocráticos, la licitación para la construcción del centro médico en Luque será lanzada en un mes.

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A la par de este proyecto en Central, Rubin anunció que la Municipalidad de Loma Plata aprobó la donación de un megaterreno para instalar el primer centro de contención y hogar transitorio de Bienestar Animal en la región Occidental.

El cronograma y las fases para Luque

El futuro hospital en Luque se construirá sobre dos terrenos ubicados uno frente al otro que totalizan entre 3.000 y 4.000 metros cuadrados.

Actualmente, la institución culmina los trámites de titulación y gestiona los permisos de impacto ambiental para obtener la licencia de obra. Tras reunirse con el ministro de Economía y Finanzas, Óscar Lovera, para asegurar los recursos, Rubin estimó los plazos de ejecución.

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La licitación podría darse en aproximadamente 30 días. El plazo de obra sería entre 8 y 9 meses en total. Se prevé inauguración por fases, primeramente habilitar una primera etapa funcional a finales de este año, mientras que el complejo integral estará completamente operativo en el año 2027. Asimismo, se estima una inversión de alrededor de G. 16.000 millones, financiados a través del Presupuesto General de la Nación.

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Un hospital multifunción sustentable

El director enfatizó que el centro no será un simple consultorio, sino un complejo de salud bajo el concepto de “salud integral”.

Sostuvo que se atenderá de forma prioritaria a los animales rescatados y decomisados en los operativos de la dirección.

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Habrá atención gratuita destinada a mascotas de familias vulnerables o de escasos recursos, previamente censadas y certificadas. Por otro lado, se cobrarán aranceles accesibles a personas con capacidad de pago que busquen tecnología avanzada, lo que ayudará a sostener financieramente el hospital sin depender exclusivamente del presupuesto estatal.

Se habilitará un área de adopción, destinado a buscar familias definitivas para los animales recuperados.

Bienestar Animal llega al Chaco

Rubin reveló que la Junta Municipal y la Intendencia de Loma Plata oficializaron la cesión de una propiedad de 7.000 metros cuadrados en el Chaco paraguayo.

Si bien aclaró que el proyecto está en una etapa inicial y dependerá de los recursos presupuestarios, el objetivo es construir un centro de primeros auxilios, rehabilitación y contención adaptado a las necesidades específicas de la región Occidental, donde no solo se atienden mascotas, sino también otras especies de la fauna local.

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Rubin insistió en denominar a este futuro espacio como un “hogar transitorio” en lugar de refugio o albergue. “Buscamos que el animal rescatado pase por una etapa de recuperación y termine en una familia. No queremos que se queden a vivir ahí”, remarcó.

Finalmente, el titular de Bienestar Animal destacó el apoyo de la Cámara de Diputados, donde la comisión liderada por el legislador Freddy Franco emitió la Declaración 1449. Este documento insta formalmente a las municipalidades de todo el país a cumplir con la Ley 7513, creando sus propias Secretarías de Protección Animal.