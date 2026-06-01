Justicia Electoral acelera el despliegue de maletines y máquinas de votación

A pocos días de la jornada electoral, el despliegue logístico no se detiene. La Justicia Electoral confirmó que avanza según lo establecido en el Cronograma Electoral, cumpliendo con la carga y distribución de materiales, documentos y máquinas de votación que serán utilizados este domingo 7 de junio en las Elecciones Internas Simultáneas de las organizaciones políticas.

Las labores, que comenzaron con los departamentos de Cordillera y Guairá, continúan este lunes con un operativo que abarca el Chaco paraguayo y zonas de alta densidad poblacional.

Lunes 1 de junio: Carga de maletines para Presidente Hayes y Boquerón, incluyendo el área de Central y Asunción (Capital).

Miércoles 3 de junio: El cronograma prevé el despliegue hacia Alto Paraná, Itapúa, Concepción, Caaguazú, Amambay, San Pedro y Canindeyú.

Una vez que los insumos llegan a los Registros Electorales de cada zona, se procede a la distribución final en los locales de votación habilitados, asegurando que cada mesa receptora de votos cuente con los elementos necesarios para el correcto funcionamiento de las mesas.

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El proceso de carga y el traslado de los equipos electorales están a cargo de funcionarios de las Coordinaciones Departamentales, bajo la supervisión directa de las Direcciones de Recursos Electorales y Logística Electoral.

Para blindar la integridad del material, el operativo cuenta con un dispositivo de seguridad coordinado entre la Policía Nacional y las fuerzas militares, sumado a la fiscalización del Ministerio Público.

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Este despliegue busca asegurar la transparencia y la celeridad en la jornada electoral que definirá las candidaturas de las diversas organizaciones políticas del país.