Política
31 de mayo de 2026 a la - 09:48

Elecciones municipales: Despliegan máquinas de votación para el “día D”

El primer convoy partió rumbo a Concepc
El primer convoy partió rumbo a Alto Paraguay.gentileza

Esta mañana, a siete días de las elecciones internas simultáneas partió el convoy con las máquinas de votación que serán utilizadas para el “día D”. El calendario electoral trazado por el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), a pesar de las múltiples críticas, continúa su ritmo establecido.

Por ABC Color

Faltando una semana para las elecciones internas simultáneas a nivel país, partió el primer convoy cargado con las cuestionadas máquinas de votación desde la sede central del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE).

El destino de la comitiva será el lejano departamento de Alto Paraguay, que está con problemas viales debido a las constantes lluvias y la desidia de las autoridades.

El contingente de vehículos salió puntualmente a las 7:00 con destino a Concepción vía terrestre, y desde Concepción, Puerto Pinasco, Itacuá hasta Bahía Negra irá vía fluvial.

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Los maletines electorales y máquinas de votación llegarán a los Registros Electorales regionales y de ahí serán distribuidos a los distintos locales de votación para las elecciones del próximo 7 de junio.

Custodiado

El traslado y resguardo de los maletines electorales y las cuestionadas máquinas de votación se realiza en coordinación con la Policía Nacional, fuerzas militares y el acompañamiento del Ministerio Público.

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El siguiente contingente de vehículos saldrá el próximo miércoles 3 de junio para los departamentos de Alto Paraná, Itapúa, Concepción, Caaguazú Amambay, San Pedro y Canindeyú.

Mientras que el la zona de la Capital y el departamento Central la distribución será en los días posteriores por los técnicos del Tribunal Superior de Justicia Electoral.