OTEP-SN celebra 40 años con protesta en Asunción: esto reclaman los docentes

En el marco de su 40° aniversario, la Organización de Trabajadores de la Educación del Paraguay – Sindicato Nacional (OTEP-SN) tomó las calles este lunes para reafirmar su histórica postura de defensa a la enseñanza pública.

Los educadores se apostaron frente a la sede del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) para visibilizar las carencias del sistema y exigir respuestas concretas a sus demandas históricas.

La secretaria general del gremio, Blanca Ávalos, encabezó la jornada de protesta y destacó la trayectoria de la organización: “Son cuatro décadas de lucha, de resistencia y también de conquista de los trabajadores de la educación, agremiados a esta organización”.

El principal reclamo de los manifestantes gira en torno a la construcción de una política educativa adaptada a las necesidades locales. Ávalos enfatizó que la apertura al diálogo por parte de las autoridades ha sido nula: “No queremos modelos traídos de otros países que no se ajustan a la realidad nuestra”.

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Proponen un modelo de educación donde no influya el autoritarismo, principal responsable para que no se pueda construir una educación crítica, para que el estudiante pueda salir adelante.

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Para la dirigencia, la solución no debe ser unilateral. “Acá no solamente debemos participar los docentes, tienen que participar los niños, los jóvenes, los padres y diferentes sectores de la sociedad para que podamos construir”, sostuvo la secretaria general, haciendo hincapié en que la comunidad educativa debe ser protagonista en el diseño del Plan Nacional de Desarrollo Educativo.

Más allá del debate pedagógico, la movilización puso el foco en la urgencia presupuestaria. A pocos días del inicio del receso escolar de invierno, el gremio lamenta que el Gobierno aún no haya priorizado los fondos necesarios para cubrir los déficits estructurales.

“Nos preocupa que llegamos a junio y todavía no se habla de presupuesto. Desde el año pasado estamos insistiendo para que se puedan cubrir diferentes déficits en educación. Ahora se van a suspender las clases por vacaciones, pero no hay una política para arreglar las escuelas”, denunciaron desde la OTEP-SN.

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A pesar de la constante ausencia de las autoridades del MEC en las instancias de diálogo, los docentes aseguran que mantendrán su postura combativa: “Aunque no nos reciban, vamos a seguir haciendo llegar los reclamos que existen en educación”, concluyeron.