Docentes anuncian “paro activo” en escuelas para debatir sobre reforma de la caja fiscal

Este miércoles, desde las 9:00 está prevista una nueva reunión de la mesa técnica conformada en el Senado, para analizar los cambios en la ley de caja fiscal, que afecta a algunos sectores públicos, como el de los docentes.

La reforma ya tiene media sanción en Diputados, que acordó una edad mínima jubilatoria para los educadores de 57 años, de forma extraordinaria y de 62 años de edad, de forma ordinaria, para acceder a los haberes.

Ante la presión de los maestros, que protestaron en todo el país, paralizando Asunción, el 10 de febrero, los senadores decidieron postergar el estudio de estas modificaciones para el 25 de marzo.

Mientras, armaron una mesa técnica para abordar el tema con representantes de sectores afectados, como gremios docentes. Un segundo encuentro de este espacio se reúne mañana, 25 de febrero, en el Parlamento Nacional.

“Paro activo”

En un comunicado, desde la Unión Nacional de Educadores (UNE), anunciaron la realización de un “paro activo” en instituciones educativas públicas dependientes del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), para estar “atentos” a esta reunión.

“De ser posible, realizar reuniones informativas, asambleas con padres y alumnos y seguir muy de cerca las informaciones referentes a la reunión de los líderes con la Comisión de Hacienda de la Cámara de Senadores", indican desde la UNE en un comunicado.

Además, piden prepararse para nuevas protestas - que se darán con suspensión de clases-, para los días 24 y 25 de marzo, día previsto por la Cámara Alta para tratar sobre las modificaciones a la caja fiscal.

Blanca Ávalos, de la Organización de Trabajadores de la Educación (Otep - Sn), indicó que también plantean en algunas instituciones realizar “brazos caídos”, mientras se reúne la mesa técnica, a lo que se sumarán asambleas con estudiantes para debatir sobre la reforma.