Padres y alumnos se movilizan en San Pedro de Ycuamandyyú para exigir rubro docente

La comunidad educativa de la escuela San Francisco de Asís de la zona rural del distrito de San Pedro de Ycuamandyyú decidió paralizar parcialmente las actividades académicas mientras aguardan respuestas de las autoridades.

Según los padres de familia, alrededor de 100 estudiantes de la institución con los padres se movilizan ya que se ven afectados por la falta de docentes para cubrir horas cátedras en matemática y otras materias.

La movilización busca garantizar que los alumnos no queden sin clases durante el segundo semestre del año lectivo.

La madre de familia Salvadora Caballero explicó que un docente encargado de 66 horas cátedras en matemática para octavo y noveno grado, además de Trabajo y Tecnología, dejó de asistir a la institución desde el año pasado tras verse afectado por un proceso judicial.

Desde entonces, la comunidad educativa inició gestiones para evitar que los estudiantes queden sin docentes.

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Docentes trabajan sin cobrar

Actualmente, dos docentes cubren las clases sin contar con rubro oficial.

Además, la directora de la institución, Dolores Amarilla, asumió las horas correspondientes a Trabajo y Tecnología mientras continuaban las gestiones ante las autoridades educativas.

Recientemente lograron obtener rubro para uno de los docentes, pero aún faltan cubrir 22 horas cátedras de matemática, situación que mantiene la preocupación de padres y alumnos.

Advierten que seguirán movilizados

La docente que actualmente cubre esas horas comunicó a los padres que solamente continuará trabajando sin percibir salario hasta culminar el presente semestre.

Ante esta situación, la comunidad educativa decidió movilizarse hasta lograr una solución definitiva.

“Nos movilizamos hasta conseguir el rubro para las 22 horas que faltan”, expresó la madre de familia Salvadora Caballero.

<b>Precariedad educativa en San Pedro</b>

La problemática refleja las dificultades que enfrenta el sistema educativo en el segundo departamento.

Falta de aulas, mobiliarios, acceso a internet y caminos rurales en mal estado continúan afectando el desarrollo educativo, mientras comunidades deben recurrir a reclamos y movilizaciones para obtener respuestas de las autoridades.