Caaguazú: tomateros vuelven a denunciar contrabando y DNIT habla de “superproducción”

Aunque en teoría el tomate registra un precio de alrededor de G. 10.000 por kilo en finca, los productores denuncian que la producción nacional prácticamente no tiene salida comercial. Según explicaron, los mercados se encuentran abarrotados de productos extranjeros, principalmente provenientes de Argentina y Brasil.

El productor Carlos Escobar, de la compañía Arroyo Guazú de Coronel Oviedo, señaló que actualmente están obteniendo tomates de primera calidad, pero lamentó que no puedan venderlos en condiciones normales.

Indicó que incluso cuando logran colocar parte de la producción en el Mercado de Abasto, los propios comerciantes manifiestan dificultades para comercializar los productos nacionales debido a la abundancia de mercaderías que ingresan al país desde el exterior.

Criticas al Gobierno

Escobar cuestionó duramente al Gobierno Nacional, asegurando que existen constantes discursos de respaldo a los agricultores, pero que en la práctica no se adoptan medidas efectivas para proteger la producción nacional. Incluso calificó de “mentiroso” al presidente Santiago Peña y solicitó la intervención de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) y del Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (Senave) para combatir el contrabando.

El agricultor afirmó que mantiene una inversión superior a G. 1.000 millones en su finca y que semanalmente debe desembolsar alrededor de G. 5 millones en salarios para sus trabajadores, independientemente de que logre vender o no su producción.

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Productores abandonarían sus fincas

Asimismo, advirtió que si este año vuelven a registrarse pérdidas, numerosos productores abandonarían el cultivo de tomate y se verían obligados a migrar hacia las ciudades en busca de otras fuentes de ingreso para sostener a sus familias.

Recordó que el año pasado el precio del tomate llegó a caer hasta G. 1.000 por kilo, generando importantes pérdidas económicas. Sin embargo, pese a esa situación, muchos productores decidieron volver a apostar por el rubro con la esperanza de obtener mejores precios, saldar deudas acumuladas y cubrir los créditos solicitados para continuar produciendo.

Finalmente, pidió a las autoridades nacionales tomar medidas urgentes para frenar el contrabando y garantizar condiciones justas para la comercialización de la producción nacional, advirtiendo que la continuidad del cultivo de tomate en la zona depende de soluciones concretas al problema.

¿Qué dice la DNIT?

Por su parte, el titular de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), Óscar Orué, aseguró que esta mañana recibió las denuncias y que inmediatamente fueron realizados controles conjuntos con el Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (Senave) en el interior del Mercado de Abasto.

El funcionario señaló que hasta el mediodía no fueron detectadas irregularidades y que, preliminarmente, consideran que la dificultad en las ventas podría estar relacionada con una sobreoferta del producto en el mercado.

Indicó que cuando existe un ingreso masivo de contrabando, el precio del tomate suele desplomarse de manera considerable. Sin embargo, sostuvo que actualmente los valores continúan elevados, por lo que la situación podría responder a una “superproducción temporal” más que a un problema de mercaderías ilegales.

Añadió que la DNIT y otras instituciones seguirán realizando controles para garantizar la comercialización de la producción nacional y evitar el ingreso irregular de productos agrícolas al país.