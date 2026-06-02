Fiscalía y querella piden 7 años de cárcel para supuesto agresor de Benjamín Zapag

Ante el Tribunal de Sentencia, presidio por Laura Ocampo e integrado por Cándida Fleitas y Fabián Weisensee, prosiguió hoy el juicio oral y público al rugbista Héctor Iván Grau Arroyo, acusado por presuntamente agredir y lesionar gravemente a Benjamín Zapag, el 6 de noviembre de 2022 en un local nocturno de la Capital.

Lea más: Benjamín Zapag: defensa insiste en descartar lesión grave

En la oportunidad, el Ministerio Público representado por el fiscal Juan Francisco García de Zúñiga y el abogado querellante Ricardo Preda, representante de la familia Zapag, presentaron sus alegatos finales y la aplicación de 7 años de cárcel como pena para Grau Arroyo.

El agente del Ministerio Público aseguró que con todos las pruebas (testificales, periciales y documentales) producidas en el juicio oral, se demostró que Grau fue el autor de la brutal agresión que sufrió Benjamín Zapag, ocasionándole una grave lesión en el rostro.

Resaltó que la declaración del Dr. Rubén Ayala Semidei, cirujano maxilofacial que se realizó una cirugía reconstructiva a Benjamín Zapag luego de la agresión; aportó información relevante sobre el daño que sufrió la víctima, ya que la junta médica se llevó a cabo a 6 meses del hecho, lo que hizo que esta prueba pierda inmediatez y su valor fuera mínimo.

Acusado “celebró agresión”, según querella

Por su parte el Abg. Ricardo Preda resaltó que en el juicio oral se probó que la agresión sufrida le causó a Benjamín Zapag una reducción por largo tiempo en el uso del sentido de la vista; y que de no ser por cirugía que tuvo horas después del hecho, la lesión hubiese sido para toda la vida.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Odontólogo confirma gravedad de lesión que sufrió Benjamín Zapag en brutal agresión

“Héctor Grau le golpeó varias veces a Benjamín Zapag a la altura del ojo. Es decir, tenía la intención de causarle una lesión grave a una persona a la tomó desprevenida”, resaltó el letrado en parte de sus alegatos conclusivos.

Al respecto, Preda resaltó lo manifestado en el juicio por el testigo Milciades Ocampos, chofer del auto de plataforma que recogió a Héctor Grau y amigos del local Morgan Warehouse tras la agresión contra Benjamín Zapag.

De acuerdo con lo señalado por el letrado, el testigo contó que el ahora acusado hablaba de lo que había ocurrido en la fiesta esa noche, y Grau celebró manifestando: “le rompimos la cara”, en alusión a lo que ocurrió con la víctima.

Lea más: Padre de Benjamín Zapag revivió angustia tras brutal agresión a su hijo

El juicio oral continuará este miércoles 3 de junio, a las 11:30, con la presentación de los alegatos finales de la defensa de Héctor Grau

Agresión a Benjamín Zapag, gratuita

El 6 de noviembre Benjamín Raúl Zapag Gayet, hijo del empresario Raúl Zapag, fue atacado en el interior de la discoteca Morgan Warehouse de Villa Morra. El joven de 18 años relató que fue agredido sin motivo alguno cuando se retiraba del sanitario, alrededor de las 03:00.

Lea más: Juego violento: “piedra, papel o tijera” habría generado la golpiza a Benja Zapag, según abogado

En declaraciones a la Fiscalía, la víctima identificó a Héctor Grau como el que le golpeó en el rostro. A su vez, Marcello Fretes está sindicado como la persona que le bloqueó la salida a Zapag, para que Grau pudiera agredirlo.

Zapag aclaró que no tuvo altercado o pelea alguna con sus agresores, que fueron identificados mediante el relato de testigos.

Tanto Grau como Fretes fueron imputados por supuesta lesión grave. En la época, ambos eran jugadores de la Selección Paraguaya de Rugby, de la que fueron apartados tras ingresar a la cárcel para cumplir prisión preventiva.

Lea más: Caso Zapag: Cámara anula sobreseimiento definitivo y se hará nueva preliminar para Marcello Fretes

Al inicio del presente proceso cumplieron prisión preventiva, pero actualmente ambos se encuentran en libertad.