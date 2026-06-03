Video: En Derecho UNA estudiantes piden restitución de Wilfrido Cáceres

Estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Asunción (UNA), rodearon ayer al decano Carlos González Morel, para exigirle que restituya como profesor auxiliar a Wilfrido Cáceres, ex jefe de Gabinete de la Municipalidad de Asunción y socio del ex intendente Óscar “Nenecho” Rodríguez (HC - ANR).

El profesor fue suspendido preventivamente, a través de una resolución firmada por González Morel a última hora del 1 de junio, luego de que este diario publicara que Cáceres dictaba cátedras de Derecho Comercial 1, pese a que tiene dos procesos judiciales con acusaciones por presunta corrupción, de cuando era funcionario municipal.

Wilfrido Cáceres está acusado por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, y además está procesado por compras irregulares realizadas en pandemia en la Municipalidad de Asunción, en el caso conocido como “detergentes de oro”. Por la primera causa, están acusadas otras tres personas, incluida su esposa Ruth Da Silva. En el segundo caso, por asociación criminal y lesión de confianza, la acusación lo alcanzan a él y a “Nenecho” Rodríguez.

Hasta el lunes, y pese a todos estos procesos judiciales abiertos; Cáceres se desempeñaba como docente auxiliar del reconocido abogado Fernando Beconi, quien asumió recientemente como miembro titular de la prestigiosa Corte para el Trust de la República de San Marino, ubicada en Europa.

¿Cómo fue la protesta de los estudiantes por el regreso de Wilfrido Cáceres?

Este martes, por la noche, cuando el decano Carlos González Morel se dirigía hacia la salida de la sede de la facultad, en Trinidad, un grupo de estudiantes lo rodeó y comenzó a exclamarle por Wilfrido Cáceres. “Queremos que el profesor doctor Wilfrido Cáceres vuelva a estar al frente de nuestro curso. Se ha presentado de forma tan excelente como docente”, afirmó una alumna.

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Otra estudiante afirmó que el “supuesto cuidado de imagen de la Facultad” no puede ser motivo para sacarle la cátedra a un profesor.

Los universitarios denunciaron que quisieron entregarle una nota al decano, pero que no fueron recibidos ni en mesa de entrada.

“Nuestra honda preocupación sobre las consecuencias académicas negativas que acarreará a nuestro curso la implementación de la providencia del decanato de fecha 01 de junio de 2026, donde se dispuso la suspensión preventiva en su función al Docente Abg. Wilfrido Adrián Cáceres”, dice parte de la misiva.

La carta de los estudiantes de Derecho UNA

En la nota, los universitarios afirman: “entendemos las razones que motivaron la emisión de la citada providencia, sin embargo, creemos que la citada causa debe dirimirse ante la justicia en un Estado derecho”.

“Finalmente, exhortamos a toda la comunidad académica a promover un clima de respeto mutuo, participación democrática y defensa de los principios que garantizan una educación de calidad al servicio de la sociedad”, dicen.

La providencia firmada por el decano, sostiene que “en atención a los hechos que son denunciados en los diferentes medios masivos de comunicación, con respecto al docente auxiliar de la enseñanza, el abogado Wilfrido Adrián Cáceres Flores, ante la posible comisión o no de hechos punibles, y en atención a velar por la imagen institucional, disponer la suspensión preventiva en sus funciones, ínterin se aclaren los hechos mencionados con anterioridad”.