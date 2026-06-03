Hospital de Calle’i: pacientes no pueden hacerse estudios por falta de reactivos

Pacientes que acuden al Hospital General de San Lorenzo para hacerse estudios laboratoriales denunciaron que no pueden hacerse sus estudios debido a la falta de reactivos.

La directora, la doctora Sofía Ramos, detalló que los análisis de hemograma continúan realizándose con normalidad, pero reconoció que existen dificultades en el área de química clínica debido a la falta de insumos estratégicos que dependen del Ministerio de Salud Pública.

Lea más: “No deberíamos estar así”: el duro clamor de familiares en el hospital de San Lorenzo

“La parte química no estamos teniendo. Estamos esperando que nos vuelvan a proveer de la parte de insumos estratégicos”, señaló.

Señaló que actualmente los estudios afectados son los de perfiles hepático, renal y lipídico, análisis utilizados para evaluar el funcionamiento del hígado, los riñones, colesterol y los niveles de grasas en sangre, por ejemplo.

Este problema impacta especialmente en pacientes con diabetes, hipertensión y otras enfermedades crónicas, según relataron quienes esperaban turno esta mañana en vivo para ABC TV.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: https://www.abc.com.py/nacionales/2026/04/24/desde-chore-hasta-limpio-pacientes-viajan-horas-en-busca-de-atencion-medica-en-callei/

Alta demanda de pacientes

La directora alegó que el problema se presenta recientemente y cree que está relacionado con “el aumento significativo de pacientes que estamos manejando casi todos los días”.

Según detalló, el hospital recibe consultas no solo de su área de influencia, sino también de todo el país. “Prácticamente están viniendo de todos lados: Ciudad del Este, Encarnación, Santaní, también de la parte privada, que deben venir primero a consultar para tener la orden”, comentó.

La directora señaló que el aumento de usuarios podría estar vinculado a la buena respuesta que brinda el hospital a las necesidades de la población.

“Nosotros queremos creer que es porque le estamos dando respuesta a todos y por eso hay un aumento significativo”, expresó.

Lea más: https://www.abc.com.py/nacionales/2026/04/06/pacientes-protestan-por-las-largas-filas-en-hospital-general-de-san-lorenzo/

Cuestiona pedidos excesivos de análisis

La titular del hospital también sostuvo que algunos estudios químicos son altamente específicos y que en ciertos casos existiría una utilización innebida de los recursos.

“Son muy específicos, pero a veces se hace mal uso de parte de los colegas que piden todo para todos, cuando realmente no corresponde en ciertos casos”, manifestó.

Consultada sobre cuándo se normalizará el abastecimiento de reactivos, Ramos indicó que no puede precisar una fecha, ya que la reposición depende directamente del Ministerio de Salud.

Lea más: Hospital de San Lorenzo plagado de “hurreros” y graves falencias, denuncian

Falta de medicamentos

Por otra parte, la directora respondió a denuncias de una paciente que aseguró estar esperando para hacerse los estudios. “No es cierto. A pacientes diabéticos y embarazadas les priorizamos y hoy es el primer día (sin insumos)”, sostuvo.

Argumentó que probablemente acude en horarios en que no brindan asistencia. “Ahora si los pacientes vienen fuera de horario es otro punto. Es hasta las 7:30”, indicó.

Con respecto a los medicamentos, dijo desconocer faltantes importantes pero admitió que es posible que se de debido a que la reposición se hace los días miércoles y viernes.

“Puede que no tengamos porque seguramente no estan reponiendo pero vendrá hoy; puede ser que la parte de diabetes esten en falta porque vienen de todos lados los pacientes a buscar su insulina”, ejemplificó.