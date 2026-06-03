Salario mínimo: Gobierno sostiene que busca ir más allá del IPC para recuperar el poder de compra

El viceministro de trabajo, César Segovia, comentó que la reunión del Consejo Nacional del Salario Mínimo se suspendió y pasó para el próximo lunes, atendiendo que el sector empresarial solicitó posponer la reunión.

“Ayer, en horas de la tarde, el representante del sector empresarial presentó una nota en el cual se planteó la posibilidad de posponer la reunión atendiendo que hay un compromiso como gremio de la FEPRINCO y la UIP a partir de esta tarde, jueves y viernes”, explicó Segovia.

Seguido comentó que también que les llegó la nota del Banco Central en el cual se comunica oficialmente la variación del IPC en el último año. “Se utilizó ese argumento que se necesita para poder hacer un debate sobre las implicancias del reajuste salarial”.

El viceministro comentó que si es que se va a tomar solo el IPC para el aumento del salario mínimo, el dato definitivo es de 2,4, que vendría a ser 69,577 guaraníes.

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“Pero como ya lo hablamos, la posición nuestra como ministerio es de que la ley actual permite que se discuta, ya que dice que sobre la base de la variación interanual y su implicancia en la economía nacional puede darse la recomendación”, sostuvo.

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A lo que agregó: “Hoy consideramos que debido al comportamiento del índice de alimentos, no es muy justo reajustar el salario mínimo en base solamente a ese indicador. La canasta que consume el trabajador que gana salario mínimo, no se ajusta, y no va a poder recuperar su poder adquisitivo”.

La ley establece que antes del 30 de junio de cada año debe salir el decreto del reajuste. “Nosotros establecimos tentativamente para el 15 de junio la necesidad de ir definiendo el porcentaje a ser recomendado al Ejecutivo”.