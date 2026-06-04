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04 de junio de 2026 a la - 07:50

Anuncian desvíos por obras en Silvio Pettirossi el día de las elecciones internas

Lugar de construcción con maquinarias operando y trabajadores en chalecos naranjas en un paisaje rural con cielo nublado.
Maquinarias en el Corredor vial Las Residentas, donde las obras registran un 25% de avance.Brian Cáceres, ABC TV

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) informa que este domingo 7 de junio se implementarán desvíos temporales sobre la avenida Silvio Pettirossi para el montaje de pilas del futuro viaducto, correspondientes al Corredor Vial Las Residentas. La Patrulla Caminera explicó los desvíos pero advierte que el tránsito se verá enlentencido el día de las elecciones internas partidarias.

Por ABC Color

Las obras que se vienen realizando en la autopista Silvio Pettirossi este domingo generarán importantes problemas en el tránsito. El ingeniero José Cabrera, encargado de las obras, resaltó que escogieron un día de menor circulación para no realizar los trabajos entre semana; sin embago, el bloqueo parcial coincide con las elecciones internas.

Valla publicitaria del Corredor Vial Las Residentas en un entorno urbano con vegetación y camino visible.
Maquinarias en el Corredor vial Las Residentas, donde las obras registran un 25% de avance.

¿Cómo serán los desvíos?

El inspector Mario Ledesma, de la Patrulla Caminera, detalló que el bloqueo será de solo 300 metros, pero “va a enlentecer el tráfico”. Agregó que van a tomar todas las medidas necesarias para brindar cobertura en toda la zona, con el fin de dar fluidez a la circulación.

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El MOPC detalló que estos serán los desvíos:

  • Ingreso a Luque

Los vehículos que circulen en dirección a Luque por el carril externo deberán incorporarse gradualmente al carril interno unos 200 metros antes de la estatua de Las Residentas. Posteriormente, atravesarán una conexión provisoria habilitada en el paseo central para continuar por la calzada contraria, del lado del Parque Ñu Guasu.

Una vez superado el sector de trabajos, de aproximadamente 300 metros, podrán retomar su recorrido habitual.

Mapa informativo del Corredor Vial Las Residentas que muestra desvíos en Silvio Pettirossi y la zona de obras relacionadas.
Se anunciaron desvíos en la avenida Silvio Pettirossi debido a obras programadas para el domingo 7 de junio.

Lea más: Asunción-Luque: ¿cuándo culmina obra en cruce Las Residentas que causa caos vehicular?

  • Ingreso a Asunción

En sentido hacia Asunción, los conductores deberán desplazarse gradualmente hacia el carril externo antes de llegar al área intervenida.

Tras superar el tramo afectado, volverán a circular normalmente por ambos carriles. En este sector también estará habilitada la utilización de la banquina.

Un sitio de construcción con maquinaria pesada levantando estructuras metálicas y trabajadores de naranja al fondo en terreno excavado.
Maquinarias en el Corredor vial Las Residentas, donde las obras registran un 25% de avance.

¿Qué trabajos se harán en Silvio Pettirossi?

El ingeniero José Cabrera, encargado de las obras, detalló que se van a colocar las columnas prefabricadas en el paseo central de la autopista y en la margen derecha de la franja de dominio de la Base Aérea de Ñu Guasu. En total, el domingo se colocarán nueve pilas prefabricadas en esa zona. Además, instalarán otras once dentro de la Base Aérea.

“Estos trabajos durarán toda la mañana y se procederá a la apertura completa hacia el final de la tarde”, detalló.

El encargado de la obra agregó que se avanzó en un 25% en las obras, cuyo plazo de entrega es febrero del 2027. Ese mes se debe culminar la duplicación del corredor vial Las Residentas (Tape Tuja), el viaducto elevado, el puente, bicisendas, veredas y otras obras complementarias.