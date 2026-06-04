Anuncian desvíos por obras en Silvio Pettirossi el día de las elecciones internas

Las obras que se vienen realizando en la autopista Silvio Pettirossi este domingo generarán importantes problemas en el tránsito. El ingeniero José Cabrera, encargado de las obras, resaltó que escogieron un día de menor circulación para no realizar los trabajos entre semana; sin embago, el bloqueo parcial coincide con las elecciones internas.

¿Cómo serán los desvíos?

El inspector Mario Ledesma, de la Patrulla Caminera, detalló que el bloqueo será de solo 300 metros, pero “va a enlentecer el tráfico”. Agregó que van a tomar todas las medidas necesarias para brindar cobertura en toda la zona, con el fin de dar fluidez a la circulación.

Lea más: Caos vehicular en Las Residentas: nuevo viaducto promete agilizar el tránsito

El MOPC detalló que estos serán los desvíos:

Ingreso a Luque

Los vehículos que circulen en dirección a Luque por el carril externo deberán incorporarse gradualmente al carril interno unos 200 metros antes de la estatua de Las Residentas. Posteriormente, atravesarán una conexión provisoria habilitada en el paseo central para continuar por la calzada contraria, del lado del Parque Ñu Guasu.

Una vez superado el sector de trabajos, de aproximadamente 300 metros, podrán retomar su recorrido habitual.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Asunción-Luque: ¿cuándo culmina obra en cruce Las Residentas que causa caos vehicular?

Ingreso a Asunción

En sentido hacia Asunción, los conductores deberán desplazarse gradualmente hacia el carril externo antes de llegar al área intervenida.

Tras superar el tramo afectado, volverán a circular normalmente por ambos carriles. En este sector también estará habilitada la utilización de la banquina.

¿Qué trabajos se harán en Silvio Pettirossi?

El ingeniero José Cabrera, encargado de las obras, detalló que se van a colocar las columnas prefabricadas en el paseo central de la autopista y en la margen derecha de la franja de dominio de la Base Aérea de Ñu Guasu. En total, el domingo se colocarán nueve pilas prefabricadas en esa zona. Además, instalarán otras once dentro de la Base Aérea.

“Estos trabajos durarán toda la mañana y se procederá a la apertura completa hacia el final de la tarde”, detalló.

El encargado de la obra agregó que se avanzó en un 25% en las obras, cuyo plazo de entrega es febrero del 2027. Ese mes se debe culminar la duplicación del corredor vial Las Residentas (Tape Tuja), el viaducto elevado, el puente, bicisendas, veredas y otras obras complementarias.